¿Estás cansado de todos esos geniales pero repetitivos MMORPG que se pueden encontrar por todas partes? ¡Con Skyforge no tendrás ese problema! Este MMO de ciencia ficción de uso gratuito se forjó en las manos de Allods Team y Obsidian Entertainment. Los primeros fueron los creadores de Allods Online y los segundos de uno de los mejores RPGs de esta década: Pillars of Eternity. ¿Qué podría salir mal? Bueno, no pudimos encontrar nada malo.



Skyforge se aleja de los estándares comunes y hace todo a su manera. En primer lugar, no hay niveles para lograr. Eres un humano, pero ni siquiera un simple humano: eres inmortal. Caminas por el camino hacia la gloria y la divinidad, ganas tu prestigio para ser reconocido por otros jugadores y los habitantes de este fantástico mundo lleno de peligros. Lo segundo es que las clases no están bloqueadas para tu personaje. Puedes cambiarlos en cualquier momento, bueno ... ¡A veces TIENES que hacerlo, ya que a veces tendrás que elegir diferentes tácticas de combate! Al principio, solo tendrás tres de ellos, pero desbloquearás más a medida que juegas. En cuanto al combate en sí, no tiene nada que ver con el pasado de moda combate de conjunto de habilidades numéricas. Está simplemente basado en la acción, es dinámico y satisfactorio. ¡Tendrás que esquivar los ataques de tus enemigos, realizar contraataques y hacer crecer tus combos!



Obtén ayuda de los seguidores que te adoran, envíanlos a misiones o conviértelos en misioneros, ayudándote a convertir a más personas y unirte a tu Orden. Lucha contra los Invasores que amenazan el mundo conocido. Explora el inmenso y hermoso universo de Skyforge, con sus deliciosos detalles gráficos y su impresionante música. Te sorprenderá cuántas sorpresas han preparado sus creadores.



¡Juega ya a Skyforge y descúbrelo por ti mismo!