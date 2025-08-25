素晴らしい、けどどこにでもあるMMORPGに飽きてきましたか？

Skyforgeはあなたを満足させるでしょう！この無料で遊べるサイエンスフィクションのMMOは、Allods

TeamとObsidian Entertainmentの手によって作られました。最初のものは、Allods Onlineのクリエイターであり、二つ目はこの10年の最も偉大なcRPGの1つである-Pillars of Eternityです。何が間違っていたのでしょうか？私たちはそれを証明するものは見つけられませんでした。

Skyforgeは、共通の基準から離れて、すべてを独自の方法で作られました。まず第一に、達成すべきレベルはありません。あなたは人間ですが、ただの人間ではありません。あなたは不死です。栄光と神性への道を歩み、他のプレイヤーやこの素晴らしい世界の住民が危険に満ちていることを認めると名声を得ることができます。

2つ目は、キャラクター制限がないということです。いつでもそれらを変更することができます。時には、あなたは戦闘で異なる戦術を選択しなければならない場合があるので、変更しなければいけません。最初は3つしかありませんが、プレイを続けるとさらにロック解除されていきます。戦闘そのものに関しては、旧式の数値スキルセット戦とは何の関係もありません。それは単にアクションベース、ダイナミック、満足です。敵の攻撃をかわす必要があるので、反撃を実行し、あなたのコンボを増やしましょう！

あなたを崇拝している信奉者の助けを借りて、彼らを任務に送り、宣教師に変えて、より多くの人を改宗し、あなたの秩序に加えましょう。世界を脅かすインベーダーたちと戦い、Skyforgeの巨大で美しい宇宙を探検してください。魅力的で細かなグラフィックスと息をのむような音楽が満載です。クリエイターが多くのサプライズを用意していることに驚くでしょう。









