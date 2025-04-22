Armored Warfare

Помни! Чтобы получить камни душ тебе необходимо зарегистрировать новый аккаунт!





Аrmored Warfare - это бесплатная ММО игра про сражения на танках на движке CryEngine3, в которой игроки могут прокачивать свои машины, играть за разные классы и типы бронетехники, благодаря чему будут подыматься в рейтинге!





Игра созданная студией Obsidian Entertainment, имеющая уже в своём резюме такие хиты, как Neverwinter Nights, Fallout: New Vegas, South Park: Stick of Truth или Pillars of Eternity. В этот раз они решили создать игру, которая не только даст свежий глоток в мире танков, но тоже будет притягивать своей изумительной графикой, за которую отвечает движок CryEngine 3, известный из игр серии Crysis.

Разработчики постарались создать не только атмосферное PVP, но тоже изменить стандартные задачи танкиста разнообразными квестами PVE, которые можно проходить отрядом из пяти человек. Кроме того, в PVP периодически появляется режим «Противостояние» (Encounters), где точка захвата на карте всего одна, что гарантирует кровавые баталии и как правило схватка заканчивается уничтожением всех танков одной из команд.





Забудь тоже о сложных комбинациях, долгим освоением управления и потребности в дополнительных игровых устройствах - с управлением не будет иметь проблем даже самый начинающий: новичок обучится основам игры за несколько минут, а ветеран сумеет найти невероятный простор для использования тонких стратегических расчетов.