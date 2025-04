Ricorda! Per ricevere le Pietre dell'Anima devi creare un nuovo account nel gioco!





Armored Warfare è un gioco di guerra, in cui durante la battaglia guidi vari veicoli corazzati. I giocatori sviluppano le loro attrezzature per salire in cima alla classifica e diventare i migliori.





Questo gioco è stato prodotto dallo studio Obsidian Entertainment, che ha già creato alcuni grandi titoli come: Neverwinter Nights, Fallout: New Vegas, South Park: Stick of Truth o Pillars of Eternity. Grazie alla fantastica grafica con il motore CryEngine 3 (conosciuto dalla serie Crysis), saranno in grado di attirare più giocatori di quanto si sarebbero mai aspettati!

Gli sviluppatori hanno cercato di modificare i compiti standard, introducendo varie missioni che possono essere giocate dal gruppo di cinque persone. Inoltre, a volte in PvP puoi incontrare la modalità "Confronto", in cui c'è solo uno punto della battaglia sulla mappa che assicura che il combattimento sarà sanguinoso.





Dimenticati di acquisizire le regole complicate. Il principiante imparerà tutte le regole di base in pochi minuti. Non importa se sei un esperto o se inizi la tua avventura con Armored Warfare, il gioco sicuramente sarà sempre affascinante!