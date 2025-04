Remember! To receive your Soul Gems you need to create a new account in the game!





Armored Warfare é um jogo MMO de guerra, onde conduzes diversos veículos numa batalha militar. Os jogadores desenvolvem as suas equipas para subuir mais alto no top do ranking para converter-se nos melhores.





Este jogo foi produzido pelo estúdio Obsidian Entertainment, que já criou alguns títulos muito conhecidos como: Neverwinter Nights, Fallout: New Vegas, SouthPark: Stick of Truth ou Pillars of Eternity. Esta vez, decidiram criar um jogo, que não seria só um novo enfoque sobre World of Tanks. Os incríveis gráficos com o motor CryEngine 3 (conhecido da série Crysis), podem atrair muito mais jogadores do que se espera!





Os desenvolvidores tentaram criar um PvP atmosférico e tambem modificar as tarefas padrões, introduzindo várias missões que podem ser jogadas por uma equipa de até cinco pessoas. Ademais, às vezes no PvP pode-se encontrar o modo "Confrontation" (Reuniões), no que só há um ponto de batalha no mapa, o que assegura que a luta será sangrenta e que terminará com a destrução total de uma equipa.





Esqueça-te de complicadas combinações e regras extensas. O participante aprenderá todas as regras básicas em uns poucos minutos e o veterano poderá facilmente implementar uma estratégia sofisticada.

Não importa se és um especialista ou se só acabas de começar a tua aventura com Armored Warfare, o jogo sempre será fascinante!