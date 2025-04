Vergiss es nicht! Um deine Seelenjuwelen zu erhalten, musst du einen neuen Account im Spiel erstellen!





Armored Warfare ist ein kostenloses MMO-Kriegsspiel, in dem du mit verschiedenen gepanzerten Fahrzeugen kämpfen können. Die Spieler entwickeln ihre Ausrüstung darin, um in der Rangliste aufzusteigen und der Beste zu werden.





Das Spiel wurde vom Studio Obsidian Entertainment produziert, das bereits Hits wie Neverwinter Nights, Fallout: New Vegas, South Park: Stick of Truth oder Pillars of Eternity aufgenommen hat. Diesmal haben sie beschlossen, ein Spiel zu entwickeln, das nicht nur in der Welt der Panzer zu einem Hauch von Frische wird, sondern auch dank der erstaunlichen Grafik, die für die CryEngine 3-Engine verantwortlich ist (unter anderem aus der Crysis-Serie bekannt), Anziehungskraft besitzt.





Die Entwickler versuchten nicht nur, eine atmosphärische PVP zu erstellen, sondern auch Standardaufgaben mithilfe verschiedener PVE-Aufgaben zu ändern, die von einer Gruppe von fünf Personen ausgeführt werden können. Darüber hinaus wird in PvP in regelmäßigen Abständen der Modus "Konfrontation" angezeigt, bei dem der Eroberungspunkt auf der Karte nur einer ist, was blutige Schlachten garantiert. In der Regel endet der Kampf mit der Zerstörung aller Panzer eines der Teams.





Vergiss komplexe Kombinationen und lange Beherrschung von Regeln. Anfänger werden die Grundlagen des Spiels in wenigen Minuten erlernen und der Veteran wird in der Lage sein, eine unglaubliche Bandbreite an Anwendungen subtiler strategischer Berechnungen zu erstellen, so dass das Spiel unabhängig vom Grad der Raffinesse interessant wird.