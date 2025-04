N'oubliez pas ! Afin d'obtenir vos Pierres d'Âme, vous devez créer un nouveau compte dans ce jeu !





Armored Warfare c'est un jeu de guerre MMO qui est gratuit. Il vous permet de vous lutter contre des ennemies avec l'aide de divers véhicules blindés. Les joueurs développent leur équipement pour changer leur position dans le classement et pour devenir les meilleurs.

Le jeu a été produit par une société Obsidian Entertainment qui a déjà des succès comme Neverwinter Nights, Fallout: New Vegas, South Park: Stick of Truth et Pillars of Eternity. Cette fois, elle a décidé de créer un jeu qui va devenir non seulement un souffle de fraîcheur dans le monde des chars, mais il va aussi vous séduire par l'infographie incroyable grâce au moteur Cry Engine 3 (connue, entre autres, de la série Crysis).

Les développeurs ont non seulement essayé de créer PVP qui est plein de climat, mais aussi de modifier des tâches standards en utilisant des quêtes PVE qui peuvent être effectuées par une équipe de cinq personnes. De plus, le PVP affiche périodiquement le mode «Confrontation» (la Rencontre), où le point de capture sur la carte est seulement un, ce qui garantit des batailles sanglantes et habituellement le combat se termine par la destruction de tous les chars d'une des équipes.

Vous pouvez oublier les combinaisons complexes et la longue maîtrise des règles. Les débutants apprendront les bases du jeu en quelques minutes, et le vétéran sera capable de créer des calculs stratégiques, et alors, quel que soit le savoir-faire des joueurs, le jeu sera toujours intéressant.