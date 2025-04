¡Recuerda! ¡Para recibir tus Gemas del Alma, tienes que crear una nueva cuenta en este juego!





Armored Warfare es un juego MMO de guerra, donde conduces en la batalla diversos vehículos blindados de combate. Los jugadores desarrollan sus equipos para erguirse a lo más alto del top del ranking para convertirse en los mejores.





Este juego fue producido por el estudio Obsidian Entertainment, que ya ha creado algunos títulos muy conocidos como: Neverwinter Nights, Fallout: New Vegas, South Park: Stick of Truth o Pillars of Eternity. Esta vez, decidieron crear un juego, que no sería solo un nuevo enfoque sobre World of Tanks. Gracias a los increíbles gráficos con el motor CryEngine 3 (conocidos de la serie Crysis), ¡podrán atraer a muchos más jugadores de lo que nunca hubieran esperado!





Los desarrolladores intentaron crear un PvP atmosférico y también modificar las tareas estándar, introduciendo varias misiones que pueden ser jugadas por un equipo de hasta cinco personas. Además, a veces en el PvP puedes encontrar el modo "Confrontation" (Reuniones), en el que solo hay un punto de batalla en el mapa, eso asegura que la lucha será sangrienta y terminará con la destrucción total de un equipo.





Olvídate de complicadas combinaciones y de extensas reglas. El principiante aprenderá todas las reglas básicas en unos pocos minutos y el veterano podrá fácilmente llevar a cabo una estrategia sofisticada.

¡No importa si eres un experto o si solo acabas de empezar tu aventura con Armored Warfare, el juego siempre será fascinante!