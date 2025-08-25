Armored Warfare

Remember! To receive your Soul Gems you need to create a new account in the game!





Armored WarfareはMMO戦争ゲームで、様々な装甲戦闘車との戦闘を行います。プレイヤーは、順位を上げ、ベストになるために機器を開発します。

このゲームはスタジオObsidian Entertainmentが制作したもので、Neverwinter Nights、Fallout：New Vegas、South Park: Stick of Truth、Pillars of Eternityのような有名なゲームをすでに作成しています。今回は、タンクの世界への新鮮なアプローチを行ったゲームを作ることに決めました。

CryEngine3（Crysisシリーズから知られています）の素晴らしいグラフィックのおかげで、予想以上に多くのプレイヤーが魅了されています！

開発者は大気のPvPを作成し、標準タスクを修正して、5人チームが行うことができるさまざまなクエストを導入しました。さらに、時にはPvPで「対決」（ミーティング）モードに遭遇することもあります。このモードでは、血まみれな戦いになることを確実にするマップ上の戦闘のポイントが1つだけあり、1つのチームが完全に破壊することによって終了します。

複雑な組み合わせと長いルールを覚えることについては忘れてください。初心者は数分ですべての基本ルールを学び、ベテランはシンプルに洗練された戦略を立てることができます。あなたが初心者かベテランかであるかは関係ありません。装甲兵器をもって冒険を始めれば、ゲームは常に魅力的です！



