S.K.I.L.L. – Special Force 2, to gra mająca więcej złej sławy niż na to zasługuje. Po wypuszczeniu w 2013 roku na rynek produkcji pełnej bugów i niedociągnięć, twórcy gry musieli zakasać rękawy aby naprawić swoje dziecko. W rezultacie z jednego z wielu nudnych FPSów, S.K.I.L.L. stał się jedną z najlepszych gier tego typu. Na chwilę obecną gra prezentuje niezwykle wysoki standard w sekcji F2P. Zbudowana na fajnym silniku, o małych wymaganiach technicznych i dobrze zbalansowanym systemem mikropłatności. Dzięki nowym zabezpieczeniom, będący kiedyś plagą cheaterzy, zostali wyeliminowani do pojedynczych przypadków, które i tak na bieżąco są wyłapywane i banowane. Sama rozgrywka jest bardzo solidna i szybka. Nowy gracz bez problemu połapie się w zasadach rządzących światem gry i szybko sobie poradzi, potrzeba jednak dużego wkładu energii by stać się jednym z najlepszych. A najlepszym być się zdecydowanie opłaca, bo S.K.I.L.L. mocno stawia na e-sport. Finały turniejów ESL transmitowane są w ESL TV Studio, a w samym 2014 roku nagrody pieniężne wyniosły $50 000. Na początku gry do wyboru mamy trzy frakcje: meksykańska (GAFE), rosyjska (SPECNAZ) oraz amerykańska (DELTA). Wybór jest czystko kosmetyczny i w dużej mierze opierać się ma na naszych osobistych sympatiach i poczuciu estetyki. Podobnie ma się z decyzją o broni, z którą zaczniemy rozgrywkę. Do dyspozycji mamy M4A1 oraz K2, których statystyki różnią się co prawda, jednak nie są to powalająco istotne różnice. Na szczęście na późniejszych etapach pojawia się możliwość dokupienia kolejnych broni (m.in. Famas, MP5K lub CZ700), a także ich licznych modyfikacji. By gracz nie nudził się zbyt szybko twórcy przygotowali dla niego aż 20 zróżnicowanych map, dostępnych w ponad 10 trybach rozgrywki, w których opowiedzieć może się on po stronie ludzi lub przerażających sektoidów. Sprawia to, że wbrew ostrzeżeniu producenta „rób sobie przerwy dla lepszej koncentracji”, bardzo trudno oderwać się od S.K.I.L.L.a przed upływem co najmniej kilku godzin.