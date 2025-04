S.K.I.L.L. - Special Force 2 é um jogo que tem mais desprestigio do que merece. Depois de ser lançado em 2013 com uma tonelada de bugs e deficiências, os ciradores tiveram que se empenhar e corrigir o problema. Em consequência, a partir de um dos muitos FPS aborrecidos, S.K.I.L.L. converteu-se em um dos melhores jogos deste tipo. Neste momento, o jogo representa um extremamente alto nível entre os jogos F2P. Foi elaborado sobre um motor realmente interessante com os baixos requisitos de sistema e um sistema de micro-pagamentos bem equilibrado. Com as novas proteções, monte dos trapaceiros foram reduzidos a casos individuais, que podem ser rapidamente encontrados e banidos.

O jogo é sólido e rápido. Um novo jogador pode compreender facilmente as regras do jogo e conseguir jogar com relativa rapidez. No entanto, é necessário proporcionar uma potente netrada de energia para converter-se num dos melhores. E vale a pena ser o melhor, como S.K.I.L.L. está firmemente dedicado aos desportes eletrónicos. As finais ESL fundem-se no estúdio de TV ESL, e só em 2014, a quantidade de prémios monetários alcançaram os 50.000$.

No princípio, podemos escolher entre três fações: a americana (DELTA), a mexicana (GAFE) e a russa (SPETSNAZ). A eleição é puramnete estética e depende principalmente das nossas preferências pessoais e do sentido da estética. O mesmo sucede com a arma com qual começamos. Devemos escolher entre M4AI e K2, mas a diferência enter elas não é significativa.

Felizmente, nas últimas etapas do jogo, vamos ter a oportunidade de comprar as outras armas (como FAMAS, MP5K o CZ700) além das numerosas atualizações. Os criadores prepararam 20 mapas diferentes, disponíveis em 10 diferentes modos de jogo, onde vamos ter, por exemplo, a possibilidade de estar ao lado dos humanos ou duma raça bestial de Sectoides, por isso o jogador não deveria se aborrecer. Isso tudo faz que a advertência dos fabricantes sobre que “devemos fazer as pausas para uma melhor concentração” seja incrivelmente dificil de seguir, antes de pelo menos umas horas de jogo.