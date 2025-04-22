S.K.I.L.L. - Special Force 2 - игра, начавшаяся с большого скандала, много большего, чем она заслуживает. После того, как игра была выпущена в 2013 году с тонной ошибок и недостатков, создатели должны были закатав рукава работать над своим детищем. Им это удалось и из одного из многих скучных FPS, S.K.I.L.L. игра стала одной из лучших игр такого рода. На данный момент представляет собой чрезвычайно высокий уровень среди игр F2P. S.K.I.L.L был построен на действительно классном двигателе с низкими системными требованиями и хорошо сбалансированной системой микро платежей. Новая защита сильно ограничила действия махинаторов до единичных случаев, которые можно быстро найти и запретить.

Хороший и быстрый интерфейс позволит да же новым игрокам легко и относительно быстро понять правила игры; однако, чтобы стать одним из лучших, необходимо иметь сильную волю, а стоит быть лучшим, особенно тем, кто твердо привержен к е-спорту. Финалы ESL представляются в ESL TV Studio, и только в 2014 году денежные призы составили 50 000 долларов США.





Сначала мы можем выбирать между тремя фракциями: американским (DELTA), мексиканским (GAFE) и русским (SPETSNAZ). Выбор чисто косметический и в основном зависит от наших личных симпатий и чувства эстетики. То же самое касается оружия, с которого мы начнем. У нас есть выбор между M4AI и K2, но разница между ними не столь значительна. К счастью, на более поздних этапах игры у нас будет возможность купить другое оружие (например, FAMAS, MP5K или CZ700) и многочисленные обновлениями. Создатели подготовили 20 различных карт, доступных в 10 различных режимах игры, в которых у нас будет, например, возможность стоять на стороне Людей или расы Сектоидов, поэтому игроку не должно быть скучно. Однако производитель предупреждает, что нам «придётся делать перерывы для лучшей концентрации» по крайней мере, каждые несколько часов игры.