S.K.I.L.L. – Special Force 2 est un jeu ayant plus de mauvaise renommée qu’elle le mérite. Après qu’en 2013, les concepteurs ont laissé sortir sur le marché un jeu plein des bugs et des défauts, ils devaient mettre l’épaule à la roue et fixer leur enfant. En résultat, l’un des nombreux jeux de ce type est devenu un des meilleurs jeux de ce type. En ce moment, ce jeu présente un niveau exceptionnellement élevé dans le standard F2P, construit sur un moteur de jeu cool, avec des exigences de configuration requise très basses et un système des micro-transactions équilibré. Grâce à un nouveau système de sécurité, la peste des tricheurs a été éliminée vers un niveau de quelques moindres insectes, qui eux-mêmes sont rapidement retrouvés et bannis. Les matchs sont rapides et solides. Un nouveau joueur va très rapidement capter les règles qui gèrent le monde du jeu, il faut quand même consacrer un peu de temps et d’énergie pour devenir l’un des meilleurs. Et cela vaut la peine de l’être, car S.K.I.L.L. se repose sur le sport électronique. Les finales des tournois ESL sont transmis sur ESL TV Studio et juste en 2014, les prix valaient $50,000. Au début, on a le choix entre trois fractions – les Mexicains (GAFE), les Russes (SPECNAZ) et les Américains (DELTA). Le choix est purement cosmétique et principalement sera basé sur nos propres sympathies et sens de l’esthétique. C’est la même chose en ce qui concerne l’arme, avec laquelle on va commencer le jeu. A notre disposition, on a le M4A1 et K2 – même si leurs statistiques sont un peu différentes, elles ne sont certainement pas signifiantes. Heureusement, dans les étapes ultérieures, on a la possibilité d’acheter des nouvelles armes (comme par exemple le Famas, le MP5K ou le CZ700) et aussi des nombreuses modifications. Pour que le joueurs ne s'ennuie pas trop rapidement, les concepteurs ont préparé pour lui jusqu’à 20 cartes différentes, disponibles en 10 modes du jeu différents, où dans l’un d’entre eux, on peut choisir entre les humains où une race terrifiante des Sectoïdes. Cela fait, qu’il est difficile de prendre en considération l’avertissement des concepteurs „Prend des poses pour une plus bonne concentration” et laisser ce jeu de côté avant qu’il passe au moins quelques heures.