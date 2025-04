S.K.I.L.L. - Special Force 2 è un gioco molto sottovalutato. Dopo essere stato lanciato nel 2013, con un sacco di bug e difetti, i creatori hanno dovuto impegnarsi e risolvere il problema. Di conseguenza FPS, S.K.I.L.L. è diventato uno dei migliori giochi del suo genere. Al momento, il gioco rappresenta un livello estremamente alto tra i giochi F2P. È stato progettato su un motore davvero interessante con bassi requisiti di sistema e un sistema di micro-pagamenti ben bilanciato.

Un nuovo giocatore può facilmente capire le regole del gioco e può giocare relativamente velocemente. Tuttavia, è necessario dedicare tanta energia per diventare uno dei migliori. Sicuramente essere il migliore conviene perché S.K.I.L.L. è fermamente dedicato ad e-sport. ESL finale sono trasmessi dallo ESL TV Studio, e solo nel 2014, la quantità di montepremi ha raggiunto $ 50.000.

All'inizio possiamo scegliere tra tre fazioni: l'americano (DELTA), messicani (GAFE) e russo (SPETSNAZ). La scelta in gran parte dipende dalle nostre preferenze personali e dal senso dell'estetica. Lo stesso vale per l'arma con cui vogliamo iniziare il gioco. Dobbiamo scegliere tra M4AI e K2.

Nelle fasi successive del gioco, avremo la possibilità di acquistare altre armi (come FAMAS, il MP5K CZ700) oltre a numerose modifiche. I creatori hanno preparato 20 mappe differenti disponibili in 10 diverse modalità di gioco, in modo che il giocatore non dovrebbe annoiarsi.