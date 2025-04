Goodgame Empire to darmowa przeglądarkowa strategia ekonomiczna. Wcielamy się tutaj w rolę średniowiecznego władcy, który dzięki pomocy członka swojej rodziny zyskuje podbitą ziemię. Jak to w strategiach bywa zaczynamy od podstaw czyli od tworzenia takich budynków jak chata drwala, kamieniołomy, domy, gospodarstwa i koszary. Oczywiście rekrutujemy swoją armię i wyruszamy na podboje innych zamków. Możemy także poszerzać mury naszego królestwa, aby było więcej miejsca – w ten sposób możemy się rozwijać. Co jakiś czas także pod bramami naszego zamku mogą pojawiać się jakieś postacie - czasem są to zwykli uciekinierzy, którzy potrzebują schronienia, a czasem okrutni rozbójnicy, których boją się mieszkańcy naszego miasta i trzeba się z nimi rozprawić. Gra jest bardzo rozbudowana, ciekawie skonstruowana i miło spędza się przy niej wolny czas. Jeżeli jesteś fanem gier strategicznych koniecznie musisz sprawdzić i tą, więc nie czekaj tylko dołącz do Goodgame Empire już dziś!