Poradnik Do Goodgame Empire

kobza

ra Goodgame Empire nie jest symulatorem budowania zamków, lecz grą wojenną i strategiczną. Ten mały poradnik powstał w celu pokazania jak powinno się prawidłowo ustawić atak. Najlepiej wysyłać pełny atak, czyli taki na który pozwala nam poziom i rozbudowa przeciwnika. Maksymalnie na przeciwnika z 60 poziomem można wysłać 780 offa (3 pełne fale) lub 1040 offa (4 pełne fale dostępne od 51 poziomu gracza atakującego). Atak zawsze wysyłamy z pełnym kompletem maszyn oblężniczych - przy atakowaniu gracza z 60 poziom maksymalna ilość maszyn oblężniczych wynosi 400 sztuk. PRAWIDŁOWE USTAWIENIE JEDNOSTEK OFENSYWNYCH I MASZYN OBLĘŻNICZYCH NA KAŻDĄ POSZCZEGÓLNĄ FALĘ W PRZYPADKU ATAKU NA GRACZA Z 60 POZIOMEM: 1 fala: Lewa i prawa strona: - sami piechurzy z maczugą weterani - po 15 szt. drabin oblężniczych i wiązek drewna Środek: - sami piechurzy z maczugą weterani - po 15 szt. drabin oblężniczych i taranów, oraz 10 szt. wiązek drewna 2 fala: Lewa i prawa strona: - sami kusznicy weterani - po 15 szt. osłon i wiązek drewna Środek: - sami kusznicy weterani - po 15 szt. osłon i taranów, oraz 10 szt. wiązek drewna 3 fala: Tak samo jak 1 fala. 4 fala: Tak samo jak 2 fala. Dlaczego tak a nie inaczej? Przeciwnik na którego idzie taki atak będzie myślał że idzie po równo wojska i ustawi obronę na murach 50/50, a tu w pierwszej fali sami piechurzy z maczugami weterani rozbiją prawie całe wojsko defensywne przeciwnika. Nawet jeśli przeciwnik wie że mamy tak ustawiony atak to bez względu na to jak ustawi obronę to w drugiej fali sami kusznicy weterani dokończają sprawę. Po drugie, zaletą takiego ataku jest to, że szybko się go ustawia. Jeśli chodzi o narzędzia to trzeba ustawić tak jak zostało to napisane powyżej, ponieważ teraz zamki mają nowe mury a to po 80% dla bramy i murku + narzędzia i % rośnie to naprawdę dużej ilości. Bardzo ważną rzeczą jest również odpowiednie wyposażenie w artefakty naszego dowódcy. Jeśli ktoś kupuje rubinowe narzędzia oblężnicze do ataku to wystarczy jest kupić tylko do pierwszej fali, a w następnych już tylko te za surowce. Rubinowe narzędzia w 2, 3 i 4 fali sensu większego nie ma ponieważ jak atak się przebije w pierwszej lub drugiej fali nie korzysta już później z maszyn i po prostu nic one nie dają. Można oczywiście w drugiej fali umieścić maszyny oblężnicze za rubiny po lewej i prawej stronie, a po środku te za surowce.