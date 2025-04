Goodgame Empire est un jeu stratégico-économique par navigateur gratuit. Nous jouons en tant qu’un souverain médiéval, qui grâce à l’aide d’un membre de famille, a réussi de conquérir un morceau de terre. Tout comme dans chaque jeu de ce type, on commence à partir de zéro, donc par la construction des bâtiments comme une cabane de bûcheron, des carrières, des maisons, des fermes et casernes. Bien évidemment, nous pouvons aussi recruter notre armée et partir à la conquête d’autres châteaux. On peut aussi étendre les frontières de notre domaine afin d’avoir plus de place et donc, grandir. De temps en temps, devant nos portes peuvent apparaître des certaines sortes des personnages - parfois ce sont des simples réfugiés, qui ont besoin d’un abri, autrefois ce sont des brigands cruels, dont on doit se débarrasser pour le bénéfice des résidents. Le jeu est très étendu, intéressement conçu et c’est une façon agréable de passer son temps. Si vous êtes un fan des jeux de stratégie vous devez impérativement essayer celle-ci. N’attendez donc pas trop longtemps et rejoignez Goodgame Empire dès aujourd’hui!