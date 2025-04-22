Goodgame Empire - бесплатная стратегическая браузерная игра, в которой мы, как средневековый правитель, который завоевал небольшой участок земли, и как в других стратегиях этого типа, начинает с нуля строить свой город.Лесопилка, каменоломни, дома, фермы и казармы. Теперь мы можем создавать нашу армию, чтобы продолжить завоевание других замков. Теперь у нас есть возможность расширить границы нашего небольшого поселения. Иногда у ворот нашего замка могут появляться разные персонажи - временами они простые беженцы, которые нуждаются в убежище, а в другой раз жестокие разбойники, которых наши люди боятся, и нам придётся с ними разобраться. Игра обширна, интересно спроектирована, и действительно можно наслаждаться посвящённым в ей временем.









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