Прохождениэ игри

GemЗарабатывать

Osman Başpınar
Osman Başpınar
Gem7
juniormibebe18
juniormibebe18
Gem12
Osman Başpınar
Osman Başpınar
Gem28
floreanolenin0
floreanolenin0
Gem17
floreanolenin0
floreanolenin0
Gem12
Aurelie Prinet
Aurelie Prinet
Gem24
Saliye Yazıcı
Saliye Yazıcı
Gem28
enzodeluchi2012
enzodeluchi2012
Gem28
Aurelie Prinet
Aurelie Prinet
Gem28
Baron Adrea
Baron Adrea
Gem1,402
Kaan Erdoğan
Kaan Erdoğan
Gem28
Baron Adrea
Baron Adrea
Gem838
Baron Adrea
Baron Adrea
Gem701
Baron Adrea
Baron Adrea
Gem422
Baron Adrea
Baron Adrea
Gem280
lacramioaradamarisstoian
lacramioaradamarisstoian
Gem2,526
Fábrica Da Silva
Fábrica Da Silva
Gem28
Baron Adrea
Baron Adrea
Gem280
lurepartygofest
lurepartygofest
Gem210
Baron Adrea
Baron Adrea
Gem103
Дождь

Gem52

novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
novice rank iconLovegamehag: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMohamed: Привет
scholar rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem112 от Дождя.
novice rank iconmtc: AA
novice rank iconBramskott: привет
novice rank iconYung Âür: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAndrew Kovach: Qq
novice rank iconVipeR: Capybara stare emote (inline chat version)
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Mafia11 avatar

Mafia11

March 4, 2018 at 08:32 PM

Прохождение игры - Страница 1 Прохождение актуально для всех версий игры Особенности игрового процесса Управление в игре осуществляется с помощью клавиатуры и мыши. Меню вызывается нажатием клавиши Esc. Инвентарь в игре не используется. Сохранение текущего положения игры выполняются автоматически. Примечание. Для увеличения скриншота нажмите на него в тексте прохождения. Для просмотра дополнительных скриншотов, нажимайте на активные ссылки, выделенные в тексте прохождения темно-красным цветом. Любимое место Карла и Джун 001 Карл и Джун сидят в предзакатный час на своем излюбленном месте – на лодочном причале. Джун,по своей многолетней привычке, делает зарисовки в блокноте, а Карл любуется своей женой. Подувший ветерок заставляет Джун поежиться. Карл предлагает ей принести плед, и Джун в ответ согласно кивает головой. Играем за Карла Встаем с причала.Для этого нажимаем клавишу E. От долгого сидения у Карла затекли ноги, и он невольно пошатывается, резко поднявшись с места. Джун это забавляет. Идем на берег. 002 Срываем растущий здесь цветок и относим его Джун. 003 Женщина закалывает цветок в волосы. Снова спешим на берег, по тропинке идем к автомобилю, стоящему на пригорке. 004 Открываем пассажирскую дверцу, достаем плед. Несем его Джун. Приблизившись кжене, нажимаем клавишу E. Карл укутывает плечи Джун пледом и снова присаживается рядом. 005 Джун протягивает Карлу рисунок, на котором он изображен в костюме Супермена с цветком в руке. Супруги весело смеются. Джун протягивает мужу подарок, и Карлберет его в руки. Некоторое время назад Дом Карла и Джун Играем за Джун Карл дремлет в своем любимом кресле. 006 Джун, нежно погладив мужа по голове, снимает его очки и кладет их на столик. Раздается стук в дверь. Нажимаем клавишу E, чтобы встать с кресла. Подходим к входной двери. открываем ее. За дверью стоит старик. В руках у него подарок. 007 Стариквручаетподарок Джун, и, приветливо помахав на прощание рукой, уходит. Джун возвращается в дом. На цыпочках, чтобы не разбудить Карла, Джун проходит мимо его кресла. 008 Заходим в столовую, ставим подарок на стол. 009 Джун решает, что подарку тут не место. 010 Несем подарокчерез мастерскую в прихожую, ставим его на шкафчик. 011 Джун украшает подарок конфетами, но потом решает, что это не то. 012 По лестнице поднимаемся на второй этаж. Ставим подарок на прикроватную тумбочку. 013 И снова Джун что-то не нравится,и она отрицательно покачивает головой. 014 Несем подарок в рабочую комнату Карла, ставим его на стол, рядом с компьютером. 015 Взгляд Джун падает на картину, на которой изображено их любимое с Карлом место отдыха – лодочный причал. Она снимает картину со стены. Смотрит то на картину, то на подарок. Ей в голову приходит интересная мысль и она решает вручить Карлу подарок на лодочном причале. Решившись, Джун берет подарок и выходит из комнаты. Играем за Карла Карл просыпается от выстрелов, раздающихся во дворе. 016 Надеваем очки, приближаемся к окну. Карл открывает створку окна и выглядывает во двор. 017 Выясняется, что это сосед снова устроил пальбу по воронам. 018 Переговорив с малышом, предлагающим сыграть в мяч, и, отказавшись это делать, Карл обнаруживает, что рядом нет Джун. Ходим по комнатам, рассматриваем все картины и записки. На выходе из мастерской Джун Карл слышит, как открывается задняя дверь. 019 В проеме появляется соседка Карла и Джун – она возвращает Карлу открывалку. После ухода соседки поднимаемся на второй этаж, заходим в кабинет. 020 Приближаемся к столу, смотрим на картину с изображением причала. Ставим картину на место, выходим из кабинета. 021 В дверях Карл сталкивается с Джун, в руках которой он видит корзинку для пикника. 022 Супружеская пара садится в свой автомобиль и отправляется на пикник к лодочному причалу. Снова на любимом месте Карла и Джун Играем за Карла Карл все еще рассматривает подарок, не решаясь его открыть. Нажимаем клавишу E. Карл, вопросительно взглянув на Джун, получает в ответ утвердительный киво. После этого он протягивает руку к банту на коробке. Неожиданно начинается гроза. Так и не открыв подарок, спешим в автомобиль. Заводим машину с двух попыток (нажимаем клавишу E), трогаемся с места, нажав клавишу пробела. Счастливые, Карл и Джун, направляются домой. 023 Дом Карла… без Джун Играем за Карла Поздним вечером Карл дремлет в кресле. Нажимаем два раза клавишу управления E, просыпаемся. Карл нащупывает на столике свои очки, надевает их. 024 Подкатываем к себе инвалидную коляску, забираемся в нее. В животе Карла урчит от голода. 025 Движемся на кухню (в открытую слева дверь), открываем дверь холодильника. 026 Убеждаемся, что он пуст. 027 На полке замечаем банки с консервами, достаем одну из них. Приблизившись к столу, Карл пытается открыть банку, но у него ничего не выходит. Вспоминаем об открывалке, которую принесла соседка. Перемещаемся к мастерской Джун, открываем дверь На пороге Карл нерешительно останавливается.Он все еще слышит радостный голос Джун. Сжав волю в кулак, Карл, наконец, въезжает в мастерскую. Взаимодействуем с ящиками, стоящими на полу в комнате. Карл, обыскав ящик, раздраженно отталкивает его в сторону. В ящике, стоящем рядом с картиной под покрывалом, находим открывалку. Покрывало на картине, стоящей напротив Карла, спадает, и он видит, изображенную на ней Джун. Карл протягивает руку к образу милой… 028 Взаимодействуем с картиной - нажимаем клавиши E, затем - R. Прохождение игры - Страница 1 Прохождение актуально для всех версий игры Особенности игрового процесса Управление в игре осуществляется с помощью клавиатуры и мыши. Меню вызывается нажатием клавиши Esc. Инвентарь в игре не используется. Сохранение текущего положения игры выполняются автоматически. Примечание. Для увеличения скриншота нажмите на него в тексте прохождения. Для просмотра дополнительных скриншотов, нажимайте на активные ссылки, выделенные в тексте прохождения темно-красным цветом. Любимое место Карла и Джун 001 Карл и Джун сидят в предзакатный час на своем излюбленном месте – на лодочном причале. Джун,по своей многолетней привычке, делает зарисовки в блокноте, а Карл любуется своей женой. Подувший ветерок заставляет Джун поежиться. Карл предлагает ей принести плед, и Джун в ответ согласно кивает головой. Играем за Карла Встаем с причала.Для этого нажимаем клавишу E. От долгого сидения у Карла затекли ноги, и он невольно пошатывается, резко поднявшись с места. Джун это забавляет. Идем на берег. 002 Срываем растущий здесь цветок и относим его Джун. 003 Женщина закалывает цветок в волосы. Снова спешим на берег, по тропинке идем к автомобилю, стоящему на пригорке. 004 Открываем пассажирскую дверцу, достаем плед. Несем его Джун. Приблизившись кжене, нажимаем клавишу E. Карл укутывает плечи Джун пледом и снова присаживается рядом. 005 Джун протягивает Карлу рисунок, на котором он изображен в костюме Супермена с цветком в руке. Супруги весело смеются. Джун протягивает мужу подарок, и Карлберет его в руки. Некоторое время назад Дом Карла и Джун Играем за Джун Карл дремлет в своем любимом кресле. 006 Джун, нежно погладив мужа по голове, снимает его очки и кладет их на столик. Раздается стук в дверь. Нажимаем клавишу E, чтобы встать с кресла. Подходим к входной двери. открываем ее. За дверью стоит старик. В руках у него подарок. 007 Стариквручаетподарок Джун, и, приветливо помахав на прощание рукой, уходит. Джун возвращается в дом. На цыпочках, чтобы не разбудить Карла, Джун проходит мимо его кресла. 008 Заходим в столовую, ставим подарок на стол. 009 Джун решает, что подарку тут не место. 010 Несем подарокчерез мастерскую в прихожую, ставим его на шкафчик. 011 Джун украшает подарок конфетами, но потом решает, что это не то. 012 По лестнице поднимаемся на второй этаж. Ставим подарок на прикроватную тумбочку. 013 И снова Джун что-то не нравится,и она отрицательно покачивает головой. 014 Несем подарок в рабочую комнату Карла, ставим его на стол, рядом с компьютером. 015 Взгляд Джун падает на картину, на которой изображено их любимое с Карлом место отдыха – лодочный причал. Она снимает картину со стены. Смотрит то на картину, то на подарок. Ей в голову приходит интересная мысль и она решает вручить Карлу подарок на лодочном причале. Решившись, Джун берет подарок и выходит из комнаты. Играем за Карла Карл просыпается от выстрелов, раздающихся во дворе. 016 Надеваем очки, приближаемся к окну. Карл открывает створку окна и выглядывает во двор. 017 Выясняется, что это сосед снова устроил пальбу по воронам. 018 Переговорив с малышом, предлагающим сыграть в мяч, и, отказавшись это делать, Карл обнаруживает, что рядом нет Джун. Ходим по комнатам, рассматриваем все картины и записки. На выходе из мастерской Джун Карл слышит, как открывается задняя дверь. 019 В проеме появляется соседка Карла и Джун – она возвращает Карлу открывалку. После ухода соседки поднимаемся на второй этаж, заходим в кабинет. 020 Приближаемся к столу, смотрим на картину с изображением причала. Ставим картину на место, выходим из кабинета. 021 В дверях Карл сталкивается с Джун, в руках которой он видит корзинку для пикника. 022 Супружеская пара садится в свой автомобиль и отправляется на пикник к лодочному причалу. Снова на любимом месте Карла и Джун Играем за Карла Карл все еще рассматривает подарок, не решаясь его открыть. Нажимаем клавишу E. Карл, вопросительно взглянув на Джун, получает в ответ утвердительный киво. После этого он протягивает руку к банту на коробке. Неожиданно начинается гроза. Так и не открыв подарок, спешим в автомобиль. Заводим машину с двух попыток (нажимаем клавишу E), трогаемся с места, нажав клавишу пробела. Счастливые, Карл и Джун, направляются домой. 023 Дом Карла… без Джун Играем за Карла Поздним вечером Карл дремлет в кресле. Нажимаем два раза клавишу управления E, просыпаемся. Карл нащупывает на столике свои очки, надевает их. 024 Подкатываем к себе инвалидную коляску, забираемся в нее. В животе Карла урчит от голода. 025 Движемся на кухню (в открытую слева дверь), открываем дверь холодильника. 026 Убеждаемся, что он пуст. 027 На полке замечаем банки с консервами, достаем одну из них. Приблизившись к столу, Карл пытается открыть банку, но у него ничего не выходит. Вспоминаем об открывалке, которую принесла соседка. Перемещаемся к мастерской Джун, открываем дверь На пороге Карл нерешительно останавливается.Он все еще слышит радостный голос Джун. Сжав волю в кулак, Карл, наконец, въезжает в мастерскую. Взаимодействуем с ящиками, стоящими на полу в комнате. Карл, обыскав ящик, раздраженно отталкивает его в сторону. В ящике, стоящем рядом с картиной под покрывалом, находим открывалку. Покрывало на картине, стоящей напротив Карла, спадает, и он видит, изображенную на ней Джун. Карл протягивает руку к образу милой… 028 Взаимодействуем с картиной - нажимаем клавиши E, затем - R.

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