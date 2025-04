Goodgame Empire è un gioco di strategia economica per browser gratuito. Diventa un sovrano medievale, che con l'aiuto della famiglia ha conquistato un piccolo pezzo di terra. Proprio come nelle altre strategie, inziziamo da zero, cioè costruiamo edifici come la casa del boscaiolo, le cave, gli agricoltori e le caserme. Reclutiamo il nostro esercito per conquistare altri castelli. Possiamo estendere le frontiere del nostro piccolo regno per avere più spazio per crescere. A volte, alle porte del nostro castello possono apparire alcuni personaggi - a volte sono semplici rifugiati, che hanno bisogno di un riparo, invece, altre volte crudeli ladri che dobbiamo affrontare.

Se sei un fan dei giochi di strategia, non aspettare troppo e unisciti a Goodgame Empire oggi!