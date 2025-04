Blacklight Retribution jest darmową, przepełnioną akcją, grą FPS osadzoną w przyszłości. Jeżeli jesteś fanem takich tytułów jak Call of Duty czy Ghost Recon ta gra z pewnością przypadnie Ci do gustu.

Dołącz do bitwy w całkowicie futurystycznym stylu dzięki technologii dostępnej w grze. Korzystaj ze swojego Hyper Reality Visor’a, aby widzieć przez ściany sojuszników, przeciwników czy bronie. Dostępnych jest wiele trybów gry, dzięki którym rozgrywka jest ciekawa i wciągająca. Do wyboru mamy: deathmatch, drużynowy deathmatch, przejmowanie flagi, dominacja, King of the Hill (przejmowanie punktów na mapie), Kill Confirmed (tryb podobny do Drużynowego Deathmatch’a jednak z zabitych przeciwników należy zbierać żetony, aby zabójstwo liczyło się w punktacji), oblężenie oraz nawałnica. Oprócz dużego wyboru trybów gry, masz możliwość dostosowywania Twojego stroju bitewnego.

Doświadcz epickiej akcji i pokaż wrogom kto jest najlepszy. Nie czekaj dłużej i dołącz do tej ekscytującej bitwy już dziś!