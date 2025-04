Blacklight Retribution

Blacklight Retribuition è un gioco gratuito FPS, pieno di azione, ambientato nel futuro. Se sei un appassionato dei giochi come Call of Duty o Ghost Recon, siamo sicuri che prenderai piacere in questo gioco. Partecipa in battaglia dallo stile completamente futuristico, grazie alla tecnologia nel gioco. Usa il tuo Hyper Reality Visor per poter vedere attraverso le mure degli amici e nemici. La partita è interessante e stimolante grazie a tanti modi di gioco. Possiamo scegliere tra; Deathmatch, Deathmatch di squadra, Conquistare la bandiera, Dominazione, King of the Hill (conquistare i punti sulla mappa), Kill Confirmed (un modo simile a questo da Deathmatch di squadra, dai nemici uccisi devi raccogliere gettoni per ottenere i punti), Assedio e Tempesta.





Non aspettare troppo e unisciti a questo gioco incredibile!