Blacklight Retribution est un jeu FPS gratuit bourré d'action situé dans un avenir lointain. Si vous êtes un fan de jeux tels que Call of Duty ou Ghost Recon, alors ce jeu est certainement pour vous.



Rejoignez la bataille d'une façon totalement futuriste grâce aux technologies disponibles dans le jeu. Faites usage de la visière Hyper Reality avec laquelle vous verrez des alliés, des ennemis ou des armes à travers les murs. Choisissez parmi différents modes de jeu tels que Deatchmatch, Deatchmatch d'équipe, Capture de drapeau, Domination, Roi de la Colline, Meurtre Confirmé (essentiellement un combat en équipe où vous devez collecter des pièces à partir des corps pour confirmer votre frag), Siège ou Tempête. Outre un grand choix de modes de jeu, vous pouvez également personnaliser votre tenue.



Vivez une action épique et montrer aux ennemis qui est le meilleur. N'attendez plus et rejoignez cette bataille passionnante dès aujourd'hui !