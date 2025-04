Blacklight Retribution é um jogo de FPS gratuito, cheio de ação e ambientado no futuro. Se és fanático de jogos como Call of Duty ou Ghost Recon, estamos seguros de que vais disfrutar deste jogo. Participa numa batalha com um estilo completamente futurista, graças à tecnologia existente no jogo. Usa teu Hyper Reality Visor para ver através das paredes os amigos, os inimigos ou armas. O jogo é interessante e desafiante com muitos modos de jogo. Podemos escolher: Deathmatch, Team Deathmatch, Conquer the flag, Domination, King of the Hill, Kill Confirmed (uma forma semelhante a Team Deathmatch, no qual tens que matar os inimigos e recolher fichas para provar o sucesso e obter os pontos), Cerco e Tormenta.



Apesar da ampla possibilidade de escolher os modos de jogo, tens uma oportunidade de configurar o teu traje.