Blacklight Retribution

Blacklight Retribuition es un juego de FPS gratuito, lleno de acción, ambientado en el futuro. Si eres fanático de juegos como Call of Duty o Ghost Recon, estamos seguros de que disfrutarás de este juego. Participa en una batalla con un estilo completamente futurista, gracias a la tecnología en el juego. Usa tu Visor de hiperrealidad para ver a través de las paredes de amigos y enemigos. El juego es interesante y desafiante con muchos modos de juego. Podemos elegir; Deathmatch, Team Deathmatch, Conquer the Flag, Domination, King of the Hill, Kill Confirmed (una forma similar a Team Deathmatch, en el que hay que matar a los enemigos y tienes que recolectar fichas para obtener puntos), Assedio y Tormenta.







¡No esperes demasiado y únete a este increíble juego!