Blacklight Retribution - бесплатная, футуристическая игра FPS, установленная в далеком будущем. Если вы являетесь поклонником таких игр, как Call of Duty или Ghost Recon, то эта игра, безусловно, для вас.



Присоединяйтесь к футуристической битве с помощью новых технологий, доступных в игре. Используйте Hyper Reality Visor, благодаря которому Вы увидите союзников, врагов или оружия через стены. Выбирайте из различных игровых режимов, таких как Deatchmatch, Team Deatchmatch, Capture the flag, Domination, King of the Hill, Kill Confirmed (в основном Team Deathmatch, где вам нужно собирать монеты из тел, чтобы подтвердить ваше убийство), Siege или Storm. Помимо большого выбора режимов игры, вы также можете настроить свой наряд.



Испытайте эпическое действие и покажите врагам, кто здесь лучший. Не ждите больше и присоединяйтесь к этой захватывающей битве сегодня!