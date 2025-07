Co sądzicie o yasuo?

soulearnerkappas Op czy useless, noobski czy dla pro, wymagający reworka czy nie

kuba_zglenicki Niektórzy umieją nim grać perfekcyjnie, robią pente za pętą, a inni robią 0/17 i wyzywają od feederów Op czy useless... hmm jako postać jest całkiem dobry Q co jakąś sekunde? W może anulować ulty jinx ashe czy ez'a, E ucieczka przed gankiem jest dość proste jeśli są miniony.

BuczekOwLski useless champion naprawde jak jest w przeciwnej to go idzie strasznie latwo skontrowac

norbertgierczakk Ludzie mysla ze jak raz wygraja linie to sa dobrzy i jak przegraja to musza kogos zwyzywac

Flapex Postać bardzo przyjemna w grze. Efektowna :D tylko że musisz mieć ogarnięty team i samemu też musisz wiedzieć co robisz . a skontrpwać jest go bardzo łatwo jeśli jesteś najmocniejszy w drużynie to przeciwnic najpierw ciebie wyeliminują a jeśli masz te przykładowe 0/17 po czym stwierdzam że jest się rakiem to nic nie zrobisz i nawet przypadkowo możesz pasć yasuo podatny na cc :( jak master flamaster.

Rolol320 Trudna do opanowania i bardzo wnerwiająca dla innych

kylo20 Gowno champ

elitehugo Op w dobrych rekach

kylo20 Tak tak wmawiajcie se

Foxypolaka ********ący.w pczeciwnej carry u nas feeder





filip2185 najlepsza postac ever

filip2185 mam g5 i 250k

bartas310501 Najlepsza postać jęsli wiesz jak ją wykorzystać

Kxzffk Niezły ale na wyższych dywizjach potrafia

xMaciekk310 Dobry champion ale cięzki





Pewening Fajny kuc, też chciałbym taki mieć.

mateusz_wolanin polecam, lecz dopiero kosisz od wyższego levela



Kajvo Yasuo jest dobrą postacią i zawsze był dobry, niestety w złych rękach jest bardzo słaby, ale za to w dobrych rękach jest świetny. Yasuo jest bardzo hejtowany przez to że najczęściej w meczu zdarza się słaby gracz tą postacią i ludzie myślą że jest słaby, ale się mylą. Proszę tylko zobaczyć jak inni op gracze i nie tylko grają tą postacią. Polecam sprawdzić na YouTube.

Pozdrawiam

Kuxd Postać spoko, trudna, ale większość łbów z tej gry nie potrafi tym grać i jest noobem, albo inni nie potrafią NA to grać i gadają, że noobchamp.

Fruidzi Postać jest spoko ale ludzie myślą że ma niewiadomo jakie obrażenia i zamiast defować jak nie ma się szans wbijają się jak idioci

CypiGamer yasuo jest spoko postacią jeżeli wie sie ja sie tym gra jeżeli nie czujesz sie nim na silach to nie bierz go na rankedy





UBeusz Nigdy nie grałem ale z tego co obserwuję to gdy yasuo jest czyimś mainem to czasami jest za trudno xD

Mayblis Yasuo jest skillową postacią i nie należy do najłatwiejszych. Musisz potrafić nim grać.



Krystover Nie jest taki zły





cyrilical Yasuo według mojej opinii jest strasznie dającą fun postacią. Jeśli będziesz wiedział kiedy się wbić w przeciwnika a kiedy nie to nie będziesz miał problemu z feedowaniem.



Louxes Dobra postać bardzo mobilna ale ciężko się nim gra dlatego dużo osób go nie lubi

donos w moim teamie zawsze noob mainy xd

Carnax Otóż Yasuo ma swoje mechaniki które trzeba dobrze ogarnąć żeby dominować grę i ją kerować. Jego pasywka potrzebuje nerfa, gdyż ma podwojoną szansę na trafienie krytyczne czyli wystarczą 2 itemki i mamy 100%.

Szczypiorniak Noob co chwile kradnie minionki ;)

donos Zawsze mam yasuo w teame tego gorszego. Tzn. niby ma 7 lv ale ma slabe staty, a sie wywyzszal ze wkieruje bo main i trzeba mu go picknąć ;/ ogólnie nie lubie gfy mam go w teamie bo slaby i w przeciwnej tez nie lubie bo kieruje gre . Zabic postac XDD

grzesinski nie dotykaj tego kijem





sebastianormanin Po prostu łatwo wygrać grę , ale też łatwo przegrać , trafienie na dobrego yasuo graniczy z cudem , więc trafiają się same nooby . Podsumowując jak grasz przeciw niemu to żle , a jak z nim to jeszcze gożej .

EvaithV2 Jest dobry ale tylko dla ludzi co używają mózgu a na EUNE niestety takich mało

UmberYT Jeśli dana osoba umie grać tą postacią to jest dobrym championem , a jeżeli gracz nie umie grać to już inna sprawa taki gracz nazywa się ,,Typical Yasuo Main" to wszystko zależy od drużyny i od gracza więc trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie bardziej dyskretnie myśle że pomogłem



MrGrad Meh postać grając lux wygrywam

Jarosbos Zbyt op jest ta postać

Bartek21XD Byłem meinem

kubsek yasou to taki champ dla ludzi którzy ogarniają gierke i robią nim penty w co drugiej grze ale też dla ludzi którzy niszczą gre pickując go na rankedzie i robiąc 2/18/1

ZaxRox666 Wyniki noobów: 0/20/1

Wynik Pro Gamerów: 19/0/4