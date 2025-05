Kiedy przyjdzie nagroda ?

musialdoskate Jakieś info ?

PanCakeTV Jaka nagroda? Co dokładnie to jest?

KlaimatorPL A ha ?





AdiRugby Jaka nagroda





musialdoskate 150 zł w google play

Bixo poczekasz troche

Optiprey Życie





1kacper500 Musisz poczekać.

NaNibyNoob Czy mogę odsprzedać nagrodę która jest w trakcie lub po wysłaniu?

Kasztanek ja po 3 dniach dostałem

kuba187v8 max 72h

ferdekkiepski198930 różnie to bywa^^ napisz do Misty

aartur290 poczekaj chwile

napisz do misty

ChilusWalker kwestia czasu ;p





aduch_flaszko Nawet miesiac moze przychodzic

Dermian1 zalezy kiedy zamowileś





infoteam mi po 3 dniach przyszła





Drenek zależy w którym dniu zamówiłeś

nudzija2 według regulaminu do 30 dni może iść

rafik123454 ja teżczekam na psc!!!

ferdekkiepski198930 to czekaj i nie płacz .

maja_wnuk ale g...

ferdekkiepski198930 a mojej nagrody nawet nie aktywowali i sie nie doczekam chyba , chce ktos kupic ponad 5 tysiecy KD ? priv

piter9900 Może jutro

jaruch73 To mogę czekać na nagrodę nawet miesiąc? A jak po miesiącu np. nie dojdzie to co robić?



Kamilduch123 polecam sie dawac lecimy xd pisze to dla beki





Stundeerr trzeba poczekać

Klaudisonek No kiedyś napewno przyjdzie, musisz poczekać ;))

Arturnyga jaka ??

nagroda ??

Kacpg max po 72h. A to wszystko zależy od tego czy klucz jest trudny do zdobycia.

miecz9 nie wiem kiedy ale fajna grupka





miecz9 A na jaką czekasz?





mikolaj_skocz jaka?





VipeRoo Mi przyszła po 20/30 minutach.

To zależy jaka to jest nagroda i czy ma ekspresowe wysyłanie

Osooo123 a jaka nagroda?

Lunaimrok Troszki musisz poczekać

piotr_top1 72h to czas, w którym nagrody zazwyczaj są wydawane (zgodnie z regulaminem jest to 30 dni). Jeśli jakaś Twoja nagroda nie została wydana w ciągu 72h, zapewne jest weryfikowana dokładniej.





Domi_kul1 hejo jeśli przez pare dni nie przychodzi to moze to byc jakis blad albo poprostu dadza ci pozniej mi artykulu nie chca sprawdzic jeszcze ... jezeli czekales noc albo pare godzin to przyjdzie pozniej bajo.

