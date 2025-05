Roblox - 5 najlepszych gier Simulator

Dzisiaj przychodzę do Was z 5 najlepszymi grami typu Simulator. Zapraszam do czytania!

1. Pet Simulator

Jest wiele części, jeżeli mówimy o tej grze. Najnowszą i najciekawszą wersją jest wersja X. W owym symulatorze zbieramy pieniądze (i diamenty), za które kupujemy lepsze jajka, z których mamy szanse na lepsze zwierzaki. Im mamy lepsze zwierzaki, tym np. będą szybciej zgarniać pieniądze. W nowszej wersji jest też opcja do ulepszania niektórych czynności, pomijając te u zwierzaka, u siebie możemy ulepszyć szybsze chodzenie, ponieważ przechodzenie całej mapy (jeżeli grasz dłużej) zajmuje trochę czasu, a za teleportowanie się potrzebne są Robuxy.





(Tak wiem, że to jest mapa w Minecraft'cie, ale ona wygląda o wiele lepiej niż te Robloxowe).

2. Bee Swarm Simulator

Bee Swarm zawiera w sobie bardzo dużą ilość quest'ów. Jest to bardzo wciągający symulator ze względu na dużą ilość szczegółów i samą dobrze przemyślaną fabułę gry. Jest to gra oparta na pszczelarstwie - posiadamy swój ul, w którym możemy mieć różne pszczoły. Istnieją zwykłe, rzadkie, kolorowe (niebieskie i czerwone, które są zazwyczaj rzadkie lecz nie muszą być), legendarne i tęczowe (gifted). W grze istnieje waluta, którą są bilety - za nie na przykład możemy kupić jajka do pszczół, różne itemy albo odnowienie boostera, których jest kilka po całej mapie. Mapę odblokowujesz krok po kroku po zdobywaniu danej ilości pszczół w swoim ulu.





3. Tower Defense Simulator

Jest to równie wciągający symulator z bardzo dopracowanymi szczegółami jeżeli mówimy o grafice. Gra polega na obronie danego pola za pomocą wież, które powoli odblokowujemy za pieniądze, które możemy zdobyć przez na przykład rozegranie meczu. Gra jest bardzo ciekawa, szczególnie dla taktyków, bo istnieje mnóstwo strategii na różne mapy/mody. Istnieją również skiny i emotki, które urozmaicają grę, kiedy grasz na przeciwko kogoś lub z kimś.





4. Bubble Gum Simulator

Pomimo, że ta gra zaliczyła już swój spadek i nikt o niej nie pamięta nadal zalicza się do jednych z najlepszych symulatorów. Naszym celem jest dokonanie jak największej gumy balonowej jakiej możemy. Naszą gumę wymieniamy na pieniądze. Ulepszanie gumy pozwoli nam żuć jej więcej jak i daje nam więcej pojemności. Im posiadamy większą gumę, tym wyżej skaczemy w górę. Skacząc coraz wyżej i wyżej docieramy do nowych wysp, gdzie każda się czymś odznacza.





5. Mining Simulator

Gra dość nie dawno dostała drugą wersję, którą polecam zobaczyć, bo jest jeszcze bardziej ciekawa niż ta pierwsza. Koncept jest podobny do Bubble Gum Simulator. Nadal bardzo dobrze się utrzymuje pomimo swoich lat i bez żadnych aktualizacji. Po prostu kopiesz, a z wykopanych bloków dostajesz pieniądze, z których kupujesz lepsze rzeczy.



Fun fact: Mining Simulator i Bubble Gum Simulator pochodzą od tego samego studia (Rumble Studios).



Dziękuję za czytanie. Miłego dnia!