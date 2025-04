Considerando la grande popolarità di World of Tanks che è conosciuto da tutti, ne vale la pena di domandarsi se giochi di una tematica e meccanica simili a quelli che questo gioco rappresenta siano in grado di ottenere il riconoscimento pari a quello che ha ottenuto World of Tanks. Sì che sono! E sono addirittura in grado di ottenere un riconoscimento maggiore così come nel caso di un gioco russo War Thunder che per molti aspetti ha superato WOT.



All'inizio dobbiamo scegliere il tipo della nostra unità, e per quanto riguarda l'esercito possiamo scegliere tra: USA, Germania, URSS e Inghilterra. Quanto all'aviazione, a parte degli paesi prima menzionati, possiamo anche scegliere il Giappone. Cominciamo a giocare con l'accesso solo alle macchine di base e grazie a un sistema di promozione ponderato possiamo sbloccare le unità di un grado di avvanzamento maggiore, tra i quali carri armati pesanti, aerei da caccia (i quali sono piùttosto pochi così come lo era durante la seconda guerra mondiale). Tutti i veicoli sono una rappresentazione realistica dei suoi prototipi, le macchine vere e proprie che venivano utilizzate nelle battaglie della seconda guerra mondiale. Possiamo condurre e unire le battaglie che hanno luogo sia nell'hinterland che in alto cielo, e questo è un altro elemento che rende questo gioco superiore rispetto agli altri giochi di questo genere. Le battaglie sono davvero spettacolari, e ci sono tantissime possibilità di distruggere un aereo oppure carro armato del tuo nemico.



La grafica di questo gioco è molto elaborata e realistica e fa sì che War Thunder è un vero godimento anche per un giocatore più esigente. Non solo i veicoli vengono rappresentati con grande cura del dettaglio. Il gioco offre anche i panorami mozzafiato e straordinarie mappe.



Per lo più, il gioco continua ad essere aggiornato, e i suoi creatori fulmineamente reagiscono ai commenti da parte degli giocatori che riguardano le ulteriori miglioramenti. Un sistema di micropagamenti equilibrato fa sì che la quantità dei soldi che abbiamo da spendere a questo gioco non aumenta la chance per la vittoria. Tutti gli oggetti premium possiamo vincere durante numerosi event che hanno luogo nel gioco.



Gira e rigira, War Thunder è un titolo a cui ne vale la pena di giocare. Senza dubbi piacerà non solo alle persone che si interessano della seconda guerra mondiale.