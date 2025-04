Quando vemos a popularidade de World of Tanks, devemos considerar se os jogos com as temáticas e mecánicas semelhantes podem ter uma oportunidade contra esta famos produção. Bem, podem. E não só ter uma oportunidade, porque este jogo ruso, chamado "War Thunder" supera a "WoT" de muitas formas.



Ao princípio, podemos seleccionar o tipo de unidade. No caso de exército, temos quatro possibilidades: Os Estados Unidos, Alemanha, a URSS e a Grã Bretanha. As forças aéreas também nos oferecem a nação japonesa. Começamos o nosso jogo, tendo acesso só ao veículos básicos, mas graças a um sistema de avanço muito bem pensado, podemos depois desbloquear algumas unidades avançadas mais - por ex. os tanques pesados ou os aviões a reação (que ao igual que durante a 2ª guerra mundial, não são muito numerosos). Todos os veículos estão reproduzidos de maneira realista sobre os exemplares dos seus originais, os tanques reais utilizados nas batalhas da segunda guerra mundial.



No geral, os gráficos do jogo situam-se no nível muito elevado. Não só os veículos que são apresentados com grande detalhe. As paisagens e mapas estão magnificamente desenhados e são literalmente impressionantes. Efeitos visuais fabulosos, ademais dum extraordinário realismo, fazem de "War Thunder" um jogo feito para os maiores expertos. O sistema de danos está baseado em golpes críticos e partes sensíveis da armadura. E existen tantas maneiras de destruir um tanque ou um avião!



Ademais, o jogo proporciona-nos uma combinação de campos de batalha aérea e terrestres, superando os seus rivais com facilidade, mostrando as espetaculares batalhas nos 3 níveis de dificuldade.



Um modelo razoável de F2P fornecido com um sistema de micropagamentos opcionais que é tão equilibrado, que o conteúdo da nossa carteira não tem influência nas nossas possibilidades de vitória. Cada item premium pode ser ganhado pelos numerosos eventos e a possibilidade de comprá-lo é só uma possibilidade de consegui-lo mais rápido.



Por outra parte, o jogo atualiza-se constantemente e seus criadores reagem imediatamente na realimentação da sua comunidade em relação a novas e adicionais caraterísticas.



Em conclusão, War Thunder é um jogo que vale a pena jogar. Vai satisfazer facilmente não só os grandes entusiastas da 2ª Guerra Mundial.