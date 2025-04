En observant l’immense popularité du World of Tanks, il serait approprié de penser, si des jeux à une thématique et mécanique similaires ont une chance de rivaliser avec ces fameux producteurs. Eh bien, c’est le cas. Et non seulement rivaliser, car le jeu provenant de Russie connu comme War Thunder surpasse World of Tanks en nombreux aspects.



Au début, on peut choisir le type des unités. Concernant l’armée, on a quatre possibilités: les États-Unis, l’Allemagne, l’URSS et l’Angleterre. En aviation, on peut y ajouter encore le Japon. On commence le jeu en ayant l’accès qu’à des machines basiques et grâce à un système d’avancement bien réfléchi, on pourra après un certain temps déverrouiller à des unités plus avancées – comme par exemple des chars lourds ou des jets (qui tout comme durant la 2e Guerre Mondiale, ne sont pas si nombreux). Tous les véhicules sont des projections réalistes de leurs archétypes utilisés réellement pendant la Grande Guerre.



Généralement, en ce qui concerne le graphisme, le jeu se tient à un niveau très élevé. Ce ne sont pas seulement les véhicules qui sont présentés avec un grand soin, mais aussi les paysages et cartes, qui ont été conçus d’une manière formidable et sans exagérer, stupéfiant au niveau de leur beauté. Les visuels fantastiques en addition au réalisme insolite font de War Thunder une plaisance qui pourrait satisfaire même les plus exigeants de connaisseurs. Le système de dégâts est basé sur les coups critiques et des endroits sensibles du blindage et les moyens pour détruire un avion ou bien un char, sont très nombreux.



Additionnellement, le jeu nous offre une combinaison du combat aérien et terrestre, en surpassant dans cet aspect la concurrence, en nous montrant un spectacle des batailles à tous les trois niveaux de difficulté.



Un modèle F2P raisonnable est aussi bien équilibré, que l'épaisseur de notre portefeuille n’a aucun impact sur nos chances de gagner. Tous les objets Premium peuvent être obtenus via des événements intégrés dans le jeu et l’achat est juste un moyen de les obtenir plus rapidement.



En plus, le jeu est régulièrement mis à jour et ses concepteurs réagissent très vélocement aux commentaires de leur communauté concernant des nouvelles solutions.



Pour conclure, il vaut la peine de jouer à War Thunder. Il satisfera sans doute non seulement les joueurs passionnés par la 2e Guerre Mondiale, mais aussi les gens de l’extérieur.