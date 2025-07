1er quête refusée par 2 fois alors que j'ai bien gagner 5 batailles

Pour moi, la 1ère tâche a été refusée au moins 5/6 fois, et aujourd'hui j'attend une réponse d'un supérieur de Gamehag pour confirmer que ma tâche a été effectuée. Il faudrait des vrais humains pour vérifier nos tâches, et si ce sont déjà des humains, qu'ils embauchent des personnes compétentes !!

