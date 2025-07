pierotsteam

A chaque fois que j'upload la photo pour la premiere quete je me fait bann pour une raison invraisemblable (Reseau non certifier vpn/tor/proxy) alors que je n'utilise aucun vpn/tor/proxy. Si l'un d'entr vous a reussi la premiere quete 8 victoire et au moin 3enemie detruit peut me dire ou il a pris son screenshot