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War Thunder

War Thunder

War Thunder

Information

Оценивая популярность игры World of Tanks, стоило бы задуматься, могут ли игры с похожей тематикой и механикой быть так же популярны? Ну, конечно же могут. И не только шанс, потому что эта русская игра под названием «War Thunder» во многом повторила судьбу WoT.

И так, сначала мы получаем возможность выбрать тип машины. Для этого у нас 4 страны-участника и одновременно производителя боевых машин: США, Германия, СССР и Британия. Кроме этого есть еще Япония со своими воздушными силами.

Начиная игру имеем доступ только к основным серийным машинам, но благодаря хорошо продуманной системе продвижения, мы можем впоследствии разблокировать некоторые более продвинутые из них, например: тяжелые танки или реактивные самолеты (которые, как и во время Второй мировой войны, немногочисленны). Все автомобили реалистично воспроизводятся с оригиналов, нп. танки используемые в битвах Второй мировой войны.

Как правило, графика игры стоит на очень высоком уровне: автомобили представлены с большой точностой, ландшафты и карты великолепно оформлены и буквально захватывают дух. Невероятные визуальные эффекты в дополнение к экстраординарному реализму делают War Thunder игрой, которая удовлетворит эстетическое мироощущение да же самого требовательного пользователя. Система повреждений основана на критических ударах и чувствительных частях брони, благодаря чему есть очень много способов уничтожить вражеский танк или самолёт!

Кроме того, игра даёт нам комбинацию наземных и воздушных сражений, которая даёт возможность получить преимущество над соперниками, демонстрируя захватывающие сражения с тремя уровнями сложности.

Существующие микроплатежи не приводят к тому, что толщина кошелька влияет на наши шансы на победу. Каждый премиальный предмет может быть выигран многочисленными способами, а возможность купить его - это всего лишь способ получить его быстрее.


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