GemЗарабатывать

Vanessa Muñoz
Vanessa Muñoz
Gem54
soki
soki
Gem10
soki
soki
Gem231
Sebastian Mita vidal
Sebastian Mita vidal
Gem28
Salus35
Salus35
Gem28
Marcos Melo
Marcos Melo
Gem446
johnnybrown1064
johnnybrown1064
Gem56
brisa.baez901
brisa.baez901
Gem28
fliam7055
fliam7055
Gem28
soki
soki
Gem665
bogdanlitvin92
bogdanlitvin92
Gem28
espinolaemilyn
espinolaemilyn
Gem28
spiderbiter245
spiderbiter245
Gem7
Sérgio Trovão
Sérgio Trovão
Gem28
cronourameshi4
cronourameshi4
Gem18
serseri genc
serseri genc
Gem343
carriersara790
carriersara790
Gem28
Phoenix X
Phoenix X
Gem49
star brils
star brils
Gem28
gabomendoza0117
gabomendoza0117
Gem28
Дождь

Gem312

SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem201 от Дождя.
novice rank iconHell0ItsMe88: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconsoki: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconfri243547: привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет papus
novice rank iconspiderbiter245: привет
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem114 от Дождя.
novice rank iconcronourameshi4: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconMr Desperado: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconGael seguil: hhooo
novice rank iconGael seguil: привет
novice rank iconAlfred Bundle: mone
novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
Войдите, чтобы начать общение в чате

32

0/160

Назад к форуму War Thunder

Не принимают задание

FelMaks231 avatar

FelMaks231

August 4, 2023 at 07:20 PM

Создал новую почту и ак, выполнил требование, и отклонено что не новый ак, обратился в поддержку, и мне ответили что я уже играл в эту игру и это не честно, вы серьёзно? А как мне выполнить квест то? набивать 3 кила и прекращать, бред какой-то, там не выиграть нормально не убивая больше 3 противников.
pitonnn avatar

pitonnn

August 6, 2023 at 11:50 AM

Даа... механизм начисления баллов здесь уникальный.... :-(
vorobyev_tema avatar

vorobyev_tema

August 6, 2023 at 02:05 PM

там написано что надо как минимум а не максимум . думаю просто они или не понимают что написали или просто так считают . у меня было 23 кила но это нормально если ты играл в эту игру . я вот играл в эту игру давно . создал новый аккаунт для этого задания . и набрал 23 кила потому что просто уже умею в это играть . или вот можно набраться скилла как с world of tanks . почти тоже самое и там тоже можно набраться скилла и быстро сделать 8 побед . поэтому это просто полный бред насчет этого.
alexander139 avatar

alexander139

August 7, 2023 at 04:16 PM

Не принимают скрин, где больше чем надо:
"Выиграй 10 битв и уничтожь не менее 5 врагов".
Как вы решили? Я каждую победу не скринил.
Valfir09 avatar

Valfir09

August 8, 2023 at 07:40 AM

у меня тоже такая проблема
roma07777777 avatar

roma07777777

August 21, 2023 at 01:36 AM

как скрин отправить
roma07777777 avatar

roma07777777

August 21, 2023 at 01:36 AM

как скрин отправить
Devillalexxx avatar

Devillalexxx

August 21, 2023 at 04:16 AM

Так а как оспорить *? где адрес поддерки ?

chifi_chifinskii avatar

chifi_chifinskii

August 21, 2023 at 05:15 PM

Мусор 2 раза отклонили типо старый акк ну их на.. время только тратить
P1POKILL avatar

P1POKILL

August 24, 2023 at 09:10 AM

Проверка скриншотов у них делается в слепую. Я также сделал новую почту и зарегал на неё акк. Поиграл часик и кидаю скрин, но его в тупую отклонили 3 раза мол "у вас не новый аккаунт".
rostynch1k avatar

rostynch1k

August 24, 2023 at 04:42 PM

создал новый акк выполнил задание отправил скрин и не принимают почему?
XoMaK126 avatar

XoMaK126

September 5, 2023 at 05:38 PM

мужики у меня такой вопрос я нечаяно скинул не скрин а фото из инета которое скачал мне за это не что не будент?

WW82 avatar

WW82

September 5, 2023 at 05:46 PM

я тоже не понимаю
fayrest avatar

fayrest

September 6, 2023 at 06:31 PM

Создал новую почту и ак, выполнил требование, и отклонено что не новый ак, обратился в поддержку, и мне ответили что я уже играл в эту игру и это не честно, вы серьёзно?
lohskincsgo avatar

lohskincsgo

September 6, 2023 at 11:02 PM

гейм хаг конченые это аккаунт новый 8 побед куча килов и не принимают :clown:
XoMaK126 avatar

XoMaK126

September 7, 2023 at 07:34 PM

у меня тоже ровно 8 побед 32 убиства и все равно не приняли пидорасы
у меня был акк но там не было написано что ты не должен был до этого в нее играть

eyver avatar

eyver

September 12, 2023 at 08:14 PM

я даже не удивлён, что отклоняют задания, хотя я всё выполнил
XoMaK126 avatar

XoMaK126

September 18, 2023 at 12:50 AM

эти гниды уже полторы недели отклоняют мой скрин хотя там ровно 8 побед и акк я создал новый меня это бесит уже
RitkaKastaeva avatar

RitkaKastaeva

October 4, 2023 at 03:25 AM

у меня не приняли задание, потому что я якобы не создала новый аккаунт, хотя это не так, как можно исправить данную ошибку?
Ellie19 avatar

Ellie19

December 6, 2024 at 06:04 PM

не знаю

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играхПомощьО нас

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности