War Thunder

信息

当我们看到《坦克世界》受欢迎的程度时，我们不禁会考虑到具有相同主题和机制的游戏是否可以超越这个著名的作品。好吧，它们可以。而且不仅有机会，因为这款名为《战争雷霆》的俄罗斯游戏在很多方面都击败了《坦克世界》。


首先，我们可以选择单位的类型。就军队而言，我们有四种选择：美国、德国、苏联和英国。而空军方面也向我们提供了日本。在开始游戏时，我们只能使用一些基本的车辆，但由于游戏具有先进的系统，我们之后可以解锁一些更高级的装置，例如重型坦克或喷气式飞机 （就像第二次世界大战期间那样，数量不多）。所有车辆都按照真实、原始的车辆复制出，即在第二次世界大战中使用的真实坦克。


大致上来说，游戏的图像水平非常高。不仅非常仔细地展示了车辆，风景和地图也经过精心设计，令人叹为观止。出色的视觉效果以及逼真程度让《战争雷霆》成为了即使是最顶尖的玩家也会玩的游戏。游戏里的破坏系统是基于装甲的重击和敏感部分。摧毁坦克或飞机的方法有很多！


此外，该游戏还为我们提供了陆战场和空中战场的结合，我们可以在三个难度级别的战斗上轻松击败对手。


这个免费游戏里提供了额外的小额支付功能，但小额支付并不会影响我们获胜的机会。每个付费物品都可以通过无数活动赢得，购买它只是更快获取它的一种方式。


此外，该游戏还会不断更新，其创建者也会立即对有关其他功能的社区反馈作出回应。


总之，《战争雷霆》是一款非常值得玩的游戏。它不仅仅可以轻松满足二战爱好者的需求。

