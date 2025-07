Grauz3ro

Acabei de instalar o jogo pelça primeira vez, completei o tutorial e joguei 6 batalhas, agora ta me falando que não era uma conta nova. o sup+orte n quer ajudar n?

isso tambem já me aconteceu, mas foi porque eu não fiz todo o processo atraves do site gamehag se vc fizer algum passo fora e depois chegar na tela do screenshot pode mandar 30 vezes que vc não é aprovado!:kissing_closed_eyes: