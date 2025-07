Come posso diventare forte??

ti consiglio di sceglire una delle tre modalità principali su cui concentrati, quini : aerei, navi o carri. Come seconda cosa prova un po' diverse nazioni e vedi le statistiche dei mezzi e decidi ad esempio se avere una potenza di fuoco maggiore o se preferisci una grande mobilità. Questo gioco richiede costanza che viene incentivata anche dai premi giornalieri. Se accedi ogni giorno riuscirai a salire di livello facilmente, sbloccare nuovi mezzi e in aggiunta farai esperienza. Un ultima cosa che ti consiglio è quella di evitare le modalità su vasa scala.

be devi giocare molto poi cambia tutto da aereo a aereo da arma a arma bisogna giocarlo con passione e costanza oppure non vai da nessuna parte

Salve a tutti io su War Thunder sono un novellino e scusate per il termine mai i giocatori mi fanno il culo, mi potete dire per favore dei metodi per migliorare??

