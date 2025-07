Non mi accetta il primo incarico!!

Shock2700 Ho fatto il primo incarico e ho creato 2 account nuovi. nel primop ho usato un email diversa di quella di gamehag e forse mi dice che non ho registrato l'account per quello. Nel secondo ho vinto le 5 partite, ho mandato lo screenshot con pure la schermata di login dove nella quale faccio vedere che uso la stessa email.. Spero che ora me lo accetti. Vi faccio sapere. Ditemi se avete anche voi questo tipo di problema

Andrix_YT io non ho mai fatto incarichi di questo gioco , ma uqellli che ho fatto mer li hanno dati

HUNTER1009 neanche a me.Io ho eseguito il compito perfettamente ma non me lo accetta e l'ho fatto più di 2 volte

PulseQuiy Scusate,per sbaglio ho scelto lo screen sbagliato da inviare e devo aspettare 48 ore per la conferma di questo che non rientra minimamente nell incarico, non mi preoccupo del dover aspettare ma piu che altro di un effettiva penalita che mi potrebbero dare, sapete se vi fa riprovare o vi blocca l offerta, grazie in anticipo

giosh_426 Non mi hanno accettato l'incarico. Lo rinvio e se non me lo accettano addio. Non farò più un incarico

Fajalink_ neanche a me lo accetta non so perchè ho fatto 8 win + di 3 kill ho fatto lo screen e lo ho mandato e me l'hanno rifiutato

S1f141 anche a me hanno rifiutato il compito

rayan_mamouni1 AIUTO



come faccio roba velocemente





IsekaiNorbi Stessa roba, 8 partite e diverse kill, rifiutato. Questo è il primo che faccio ma non perderò tempo con gli altri, sito scam

requ13m Quoto il commento sopra di me, compito eseguito, ricompensa rifiutata. Non perderò altro tempo su questo sito.

Tiger23543463 qualcuno mi dice cosa deve far vedere nella foto ?





lettone2 mi è successa la stessa cosa, ho completato l'incarico e l'ho consegnato ma mi è stato rifiutato