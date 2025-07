Raga ho bisogno del vostro aiuto

ImY0urNightmare Ero su war thunder per fare le missioni per gamehag,ma ad un certo punto mi compare che la risoluzione o la grafica era bassa,e me lo diceva parechie volte,così mi sono rotto i coglioni e decisi di schiacciarlo e poi....... boom,mi appare un download di 20giga... MA SIAMO SERI??? come si fa a togliere sto download manco lo volevo per favore qualcuno mi aiuti non voglio sprecare altri 20giga aiutoooooooooooo!

Spoon_126 chiudi il launcher





ImY0urNightmare si ma se lo chiudo e lo rimetto parte lo stesso

lukotti si, anche a me è partito il download, e a quanto ne so non si può annullare, ogni volta che apri il launcher riparte, al massimo disinstalla il gioco e riinstallalo se non hai spazio

ImY0urNightmare no,aspetto,e quando mi sirinnovano i giga me lo faccio sto download

ImY0urNightmare ma tu hai fatto tutte le missioni su Gamehag prima di riscontrare sto problema?

AngelInTheGame ci giocai tempo fa tutto ok, adesso lo riprovo per ricevere altre pietre

AngelInTheGame chissà se mi da xp rigiocandolo? ma penso di si

ImY0urNightmare buonafortuna:wink:

Spoon_126 non riesco a vincere, i miei compagni sono incapaci, stanno fermi si fanno sparare e perdiamo

ImY0urNightmare eh lo so anche a me quando ci giocai faevano sempre così tipo:non andare nella zona nemica,stare fermi e farsi ammazzare o stare nel checkpoint tutta la partita...sempre così

MammaSantaMia__ Non lo devi fare per forza anche io l'ho fatto prima ma non ti serve in realta





ImY0urNightmare e come si fa ad evitarlo?

Evi0_ disinstalla e reinstalla stai meno

ImY0urNightmare ma facendo in questo modo avrò lo stesso account

terrablade ma funziona oppure no ? è sicuro o no ? fatemi sapere...



ImY0urNightmare quando ti appare un download con su scritto "la risoluzione è bassa fai sta merda di download che ti inculiamo giga"non lo devi fare

ImY0urNightmare @Evi0_ho provato come mi hai consigliato(l'ho reinstallato)ma quando apro il launcher mi parte ancora il download di 20 giga,non so come fare

Hamza768 i love this game

its cool

i like it

SupahCamraadeee carino carino

SuperPowerYT Ciao ragazzi scusate ma perchè non mi da le pietre dell'anima sulla missione di war thunder che dice di vincere 20 partite e io ne ho vinte 21 forse sarà per questo che non mi accetta lo screen? Che dovrei fare?.

ImY0urNightmare eh,non lo so,contatta l'assistenza e chiedi spiegazioni

LuliaNonk io invece non so dove trovare le vittorie su war per poi fare lo sceen

EmaStS vi





bobbyfirmino BEL GIOCO WAR TUNDER C'è LHO SULLA PLAY XD

bobbyfirmino bel gioico





bobbyfirmino bel gioco





bobbyfirmino bel gioco veramente consigliato

bobbyfirmino ci gioco da tempo ed è come una dr0g4

Franc433 lollerone





ImY0urNightmare oh raga cazzo non spammate nei commenti solo per exp,avete rotto la minchia,io ho scritto sto topic solo per risposte/domande intelligenti ma non queste stronzate e che cazzo

ImY0urNightmare @bobby bene se ti piace il gioco vai a fanculo con esso,almeno non spammi nei commenti

Ninja_61243 io non so come risolverlo

Cordii si è successo anche a me, ho dovuto rifare l'account