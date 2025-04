Poradnik- Mało FPS w CS:GO? Wejdź!

krystian_mazur

Witam! Tworzę ten temat z myślą o narastających pytaniach w dziale cs;go typu "dziwny spadek fpsów co teraz? Mam mało fps" itp. Postaram się wam opisać wszystkie możliwe metody do zdobycia jak najwięcej ilości FPS czy też poprawy nagłych spadków. A więc tak: Zacznijmy może od wymagań sprzętowych csa bo przecież jak dobrze wiecie sprzęt to podstawa! Procesor - Core 2 Duo 2 GHz Ramy - 1 GB RAM (2 GB RAM - Vista/7) Karta graficzna - 256 MB (GeForce 8600 lub lepsza) Miejsce na dysku - około 8 GB HDD System - Windows XP/Vista/7 Takie wymagania w dzisiejszych czasach to jest na prawdę niewiele mało tego moim zdaniem są one zawyżone ponieważ kiedyś była taka teoria "jeżeli pójdzie Ci cs source, to tak samo pójdzie Ci GO" - i to prawda. Więc o sprzęt na prawdę nie ma co panikować. No dobra a co w końcu z tymi FPSami? Mam nagłe spadki, mam ich mało i co teraz? Metod jest kilka po grzebaniu w komputerze aż do formata, zacznijmy może od tej najprostszej. METODA NR 1 - Ustawienia gry Zalecam takie oto ustawienia, jeżeli ktoś ma komputer ponad minimalne wymagania gry można śmiało ustawić sobie na średnie i antyaliasing na 2x MSAA - według mnie nie ma żadnej różnicy w FPSach między ustawieniami najmniejszymi a średnimi, osobiście gram na średnich ustawieniach i jest dobrze. A co do ustawień monitora z tym jest różnie, na słabszych komputerach zmniejszenie rozdzielczości ekranu daje na prawdę dużo więc warto pokombinować! METODA NR 2 - Ustawienia Steam Tutaj tych ustawień jest niewiele ale ważne żeby zwiększyć ilość FPS i tym się teraz zajmiemy a więc odpalamy steam potem prawym > biblioteka > szukamy tam cs;go > prawym > właściwości > ogólne > ustaw opcje uruchamiania - w tym okienku wpisujemy parametry startowe gry dzięki czemu mamy szanse na zwiększenie FPS "-high" Komenda ta ma na celu odpalenie gry z wysokim priorytetem dla CS:GO sprawdza się gry mamy słaby komputer. "-nojoy" Jest to komenda która wyłącza wsparcie dla dżojstika a co za tym idzie zwalnia użycie ramu komputera. "-Threads X" Według mnie najbardziej przydatny parametr startowy pozwala on wykorzystać wszystkie rdzenie komputera a nie tylko 1 jak to jest w standardzie Zamiast X wpisujemy ilość rdzeni jaki nasz komputer posiada, dla przykładu mamy procesor z 6 rdzeniami to wpisujemy komendę -Threads 6 itp itd. Procesor możemy sprawdzić w panelu sterowania > wydajność i konserwacja > system Po wpisaniu wybranej przez nas komendy klikamy ok restartujemy steam i od teraz parametr będzie śmigać. Możemy jeszcze sprawdzić spójność plików gry a więc wchodzimy tak samo w bibliotekę > cs;go > prawym > właściwości > pliki lokalne Niewiele to daje bo tak naprawdę jeśli będzie coś nie tak z plikami to przy odpalaniu gry wyskoczy nam taki komunikat że jest coś nie tak z plikami i wtedy powinniśmy takie coś zrobić ale lepiej wiedzieć na czym się stoi. Po zakończeniu operacji klikamy zamknij, restartujemy steam i gotowe. METODA NR 3 - Komendy w grze Są 3 komendy na poprawienie wydajności w grze. A więc odpalamy konsole ~ "cl_forcepreload 1" Ta komenda pozwala nam na ładowanie całej mapy podczas dołączania na serwer dzięki czemu przy graniu niektóre modele nie będą nam się już ładowały a co za tym idzie zmniejsza to spadki FPS. "cl_cleardecals" Usuwa widoczną krew na ścianie, kule itp trochę poprawia wydajność tym bardziej jak jesteśmy świadkami masakry z udziałem 20 graczy, wtedy wszędzie pełno krwi i wtedy to najlepiej pomaga Polecam zbindować sobie tą komendę dzięki czemu nie będziemy musieli ciągle jej wpisywać gdy tylko pojawi się krew ja np mam zbindowane na klawisz "shift" gdy naciskam ciche chodzenie automatycznie usuwa się krew bind "shift" "+speed;r_cleardecals". "Fps_max 130" Standardowymi ustawieniami jest komenda fps_max 300 i teraz pytanie, dlaczego ja mam wpisać 130 jeżeli chcę mieć jak największą ilość FPSów? I tutaj najwięcej ludzi popełnia błędy bo nie chodzi o jak największą ilość tylko o jak najlepszą płynność. Sami dobrze wiecie że tylko komputer z NASA potrafiłby utrzymać cały czas taką liczbę FPS jak jest 300 przy grze gdzie nagle wybiega nam 10 typa albo wpadamy w 4 smoki. Więc ja polecam ustawić sobie max 130 żeby nie było takich dużych spadków z 250+ na 90 np. bo to bardzo słabo wpływa na wydajność i na prawdę lepiej jest mieć stałe 130 i te spadki do 90 jak coś się dzieje niż tak jak wyżej pisałem. Mniejsze spadki = Lepsza płynność! METODA NR 4 - Ustawienia karty graficznej Ta metoda najbardziej wpływa na wydajność w grze i najlepiej widać jej efekty. Jeżeli macie kartę graficzną Nvidia. Polecam pobranie programiku NVIDIA GeForce Experience dzięki czemu łatwiej i szybciej zmienimy ustawienia Więc odpalamy program wchodzimy w zakładkę preferencję > gry i w okienku "lokalizacji" dodajemy folder gdzie mamy nasz steam i klikamy "sprawdz teraz" Po przeskanowaniu u góry przechodzimy do zakładki gry i powinien pojawić się nasz ukochany cs, obok zielonego przycisku po prawej stronie mamy taki kluczyk 7154214683326731477035.png klikamy na niego i przestawiamy nasz pasek w lewą stronę na "wydajność". Klikamy zastosuj, resetujemy komputer i to wszystko, mamy nasze ustawienia. Jeśli macie kartę Ati Radeon lub inne Klikacie prawym na pulpit > Właściwości grafiki > i tutaj w zależności od tego jaką macie kartę powinniście mieć taką zakładkę jak "gry", "ustawienia 3D", "grafika" - coś w tym stylu zmieniacie na maksymalną wydajność klikacie zastosuj i gotowe. METODA NR 5 - Szukanie przyczyny w komputerze Przyczyn może być wiele; Format komputera - format ogólnie powinno robić się co jakiś czas aby poprawić sprawność i wydajność naszej maszyny więc jeśli dawno tego nie robiłeś zalecane jest ponowne wgranie systemu, format trwa od 30 min do 2 godzin także nikogo tyle nie zbawi a może być że w tym tkwi problem. Procesy - Oczywiście chodzi mi tutaj o zbędne procesy jakie mamy odpalone w tle i przy grze tylko pogarsza to naszą sytuację a więc odpalamy menadżer zadań ALT+CTRL+DEL > szukamy jakiegoś niepotrzebnego procesu jak np GG czy tam Skype, klikamy na niego i dajemy zakończ proces. UWAGA! Nie wyłączamy procesów takich jak nasze karty graficzne czy też programy antywirusowe. Sterowniki - Dawno nie aktualizowane? To może być problem osobiście używam programu Driver Booster 3 ten programik potrafi sam wyszukać brakujących czy też przestarzałych sterowników instaluje je nam i aktualizuje za sprawą 2 przycisków myszki. Reinstalacja gry - Warto spróbować odinstalować csa z naszej biblioteki i zainstalować go ponownie metoda czasem pomaga, spotkałem się z przypadkiem gdzie po reinstalacji FPSy skoczyły o 20-40 w górę a to już coś. Różne programy - Ostatnio zaczęło wychodzić sporo programów typu Razer Cortex które mają na celu wyłączenie zbędnych procesów czy też obniżenie ich działania tak aby podczas grania wyciągnąć z komputera jak najlepszą wydajność. Osobiście nie korzystam z tego bo u mnie nie miało to żadnej różnicy w FPSach. Polecam program typu Ccleaner który usuwa niepotrzebne pliki z komputera np historię, kosz itd. Naprawia on też rejestr co jest dość ważną rzeczą. Defragmentacja dysku - Nasz komputer od czasu do czasu też potrzebuje porządku w plikach na dysku, defragmentacja pozwala ułożyć je tak aby nie było "luk" na naszym dysku co pozwala zwiększyć jego wydajność. Defragmentację można zrobić na komputerze bez zbędnych programów wystarczy wejść w start > i wpisać defragmentator dysków gdy wejdziemy w program wystarczy kliknąć defragmentuj dysk i tu warto zrobić to na każdym dysku nie tylko tam gdzie mamy csa, lepiej jak wszystkie pliki będą ułożone. Opcje zasilania - Może być tak że nasz zasilacz grzeje się po jakimś czasie a to też ma duże znaczenie na wydajność w grze dlatego najlepiej wejść w panel sterowania > system i zabezpieczenia > Opcje zasilania > i tam ustawić na zrównoważony dzięki temu nasz system automatycznie dobierze sobie ile mocy ma pobierać itd. Antywirus - Tutaj nie polecam żadnego bo jeden jest dobry a drugi nie. Jest tego sporo ale zakładam że każdy z was jakiegoś tam posiada, warto wtedy dogłębnie przeskanować cały komputer. Może akurat trafi się jakiś paskudny wirus co obniża nam wydajność naszego sprzętu. Porządek - Wiadomo porządek musi być, zastanów się kiedy ostatnio czyściłeś swój komputer od środka! Uwierzcie mi na komputerze gromadzi się mnóstwo kurzu syfu itd. Więc warto czasami go przedmuchać, wyczyścić bo to na prawdę dużo daje ja też w to nie wierzyłem ale po wyczyszczeniu kompa nagle zaczął chodzić szybciej, lepiej, wydajniej! Więc warto. I to by było na tyle to są wszystkie metody które znam i które sam stosowałem bo też miałem "nagłe" spadki FPS i mi akurat pomogło. Jeśli coś mi się jeszcze przypomni zaktualizuję poradnik. Poradnik mojego autorstwa!Mam nadzieję że pomogę chociaż komuś i na forum nie będą pojawiały się już coraz częstsze posty o te FPSy :) Pozdrawiam!