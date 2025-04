Czy w to warto grac bez ladowanie pieniedzy ?

cukierkowy_koszmar

Dokładnie. Uważam, że gra się dla przyjemności, a nie po to, żeby wpakować kase i mieć szybko lvl czy określone dobra w grze. Jeśli nie musisz wydawać pieniędzy - nie rób tego. Graj, graj aż efekty przyjdą same. W niektórych grach niestety trzeba wydać kase i to jest mega irytujące. :/