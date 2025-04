Farmerama - dalej zyje?

czesc, jakos z 3 lata temu ostatni raz zagralem w te gr. wciągnela mnie na parę dni, ale pozniej sie znudzila. mysle nad powrotem aby czasami wieczorem w nią popykac. co o tym myslicie? jest popularna czy jej czasu juz dawno minął?

Ultraseason

Trudno jednoznacznie stwierdzić.

Sama mam takie etapy, że gram non stop ok tydzień, a potem mam przerwę, która wynosi wiele miesięcy. Gra na pewno jest lepsza, gdy ją sobie "dawkujemy", Przynajmniej tak szybko nam się nie znudzi. Jeżli chodzi o popularność — nadal są osoby, które w nią grają. Może nie jest aż tak popularna, jak wcześniej, bo jednak widać zmianę postępowania twórców. Gra jest bardziej nastawiona na zysk i da to się mocno odczuć np. podczas eventów.