Как заработать робуксы?

Никак,или же выполнять задания на gamehag
Очень полезно 10 часов читал
Тут реально получить робуксы?
GH2839661 получиш 100 кристалов на халяву:sweat_smile:
GH3181369 получиш 100 кристалов на халяву )))/
Код на 50 гемов: GH3041734
купить сундук за 200 кристалов
Робуксы получить можно,открыть сундук за 200 кри...
ловите халявный код на кристалы!GH3102945
как набрать 3 левл если ти неможеш получять икспу?(((((
пачему мне все время пишет ошибка ошибка ну икак заработать ето
надо набрать 3 лвл и тогда уже купить за камни душ робуксы
тут можно за сундук с робуксами
Задонатить можно, или же добраться до 3 лвл и купить за камни душ
Робуксы можно получить на стримах ютуберов
Я получил 30 робуксов