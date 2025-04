jaki czołg 5 Tieru?

ThaUnicornHunter

Zależy w jakim czołgu czujesz się najlepiej i jaką linie chcesz gridnować. Aczkolwiek Kv1/Kv1s to najlepsze HT. T67 jest jednym z najlepszych niszczarek lub AT-2 tyle, ze to wolne. Jeśli chodzi o lighty to nic innego jak mały wredny ELC lub stary poczciwy Chaffee, który jest bardziej nastawiony na spota pasywnego. Jesli chodzi o medy to T-34 nie ma sobie równych chociaż Skoda T-24 jest przyjemna.