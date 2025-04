Skin do AK (5€)

Jaki skin do AK polecacie do 5€?

ylon

Jeżeli masz zamiar wypłacić Skina z tej strony, to nie polecam Ci ponieważ się to nie opłaca. Lepiej wziąć sobie Walleta za 5 euro. A jeżeli chodzi o skin do Ak-47 to oczywiście Redline, jest piękny.