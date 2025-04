Problem z zadaniem

ylon

Wiesz co, powiem Ci szczerze że ja tak na początku miałem, coś mogłeś zrobić nie tak, jeżeli to jest pierwsze zadanie to spróbuj się jeszcze raz zarejestrować do War Thundera, tylko zanim to zrobisz to wejdz w prawym górnym rogu w opcje przeglądarki > Ustawienia > Zaawansowane i tam masz usuwanie treści i pliki cookies > Usuń je. Potem ponownie się zarejestruj potwierdź wszystko co Ci przychodzi na E-mail nawet spróbuj kliknąć pobierz gre nawet jeśli ją posiadasz, potem rozegraj te bitwy "3" Przy pierwszym zadaniu i dopiero potem wpisz nick, mam nadzieję że pomogłem, pozdro :) :muscle: