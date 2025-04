W którą narodowością najlepiej grać: amerykańskimi,rosyjskimi,niemieckimi,czy bryjskimi-wady i zalety

krzym11

Witam. Każdą nacją się troszeczkę inaczej gra. Niemieckie czołgi są duże, łatwo je trafić ale za to mają bardzo dobry pancerz, celne działa (jak nie najcelniejsze) ale z mobilnością ciężko (tylko lekkie są mobilne) , Ja lubię grać TDkami ze względu na celne działa i dosyć dobry DMG, ciężkie też niczego sobie, dużo potrafią zadać i odbić np: E100 bije tyle co Amerykański TD 10 poziomu i jest naprawdę bardzo twardy. średnimi gra mi się średnio choć X tier ma Goldy bardzo tanie jak nie najtańsze jeśli chodzi o X tiery. Lekkimi gra mi sie w sumie dobrze. Polecam RU 251 ( szybszy od AMX13 90 sprawdzałem i na prostej szybszy ale wolniej się zbiera)

Rosyjskie: od samego poczatku bardzo dobry DMG, celność nie stety nie jest zbyt dobra, słaba depresja działa, szybkie a pancerz też bardzo dobry i przedewszystkim mobilne. Lekkie czołgi sa niczego sobie, nic nie moge im zarzucić lecz są z innych narodów lepsze od nich dlatego nimi nie gram . Srednie są bardzo mobilne i stosunkowo szybkie i nie raz jak się nim zagra na wierze to nie ma szans rzeby przebić ja, niejeden gracz potrafi przesądzić całą bitwe tym czołgiem, wiem z doświadczenia już nie raz przegrywałem bądź wygrywałem bitwę ponieważ ktoś ogarniał ten czołg, Ciężkie czolgi bardzo polecam, ten DMG co robią na niskich tierach to jest jakaś magia tylko że ta celność ;/ , jak dobrze skontujesz, będziesz grał na wierzę to nie ma szans rzeby nawet najlepszym TDkiem gorozwalić jedynie Artyleria może zaradzić temu ale o niej nie będe pisał ponieważ każdy ma swoj gust z nią związany. najlepszy ciężki czołg tieru VIII jaki do tej pory stowrzono moim zdaniem . TD na niższych tierach ( III-VI) bardzo mobilne i nie raz potrafią zadać tyle DMG co cała drużyna razem wzięta lecz o wiele mniej celne od Niemieckich. od VII tieru do X są bardzo powolne , nie mobilne typowo na kompienie, duży DMG i największe przebicie na VIII w grze. nie asprzedam go nigdy (ISU) i nie stety nie posiadają pancerza praktycznie ale ze względu na tą armate da się wybaczyć

Amerykańskie : lekkie człgi potrafią być upierdliwe i siedzieć, nieruszać się całą bitwę nie stety dla mnie są bardzo miekkie jak większość lekkich lecz mi najmniej przypadły do gustu. Srednie to nie jestem w stanie nic ci powiedzieć ponieważ nie grałem nigdy, Ciężkie musisz grać nimi tylko na wierzę. każde wyjechanie kończy sie oklepywaniem ponieważ wszystkowchodzi w kadłub, nie ważne czy masz V czy II czy X tier. tam wszystko wchodzi, najlepszy czołg premium poziomu VIII jest amerykański moim zdaniem. TDki są dostć twarde . Prototypa ciężko przebić jak się nie wie gzie strzelać i xo najważniejsze X ma obrotową wierzyczke (E4) i jest bardzo twardy, nie raz też jest w stanie przesądzić o bitwie, bardzo przyjemny w grze i ładuje też nie aż tak długo a "Dinga" duzo. jedyna cała linia która ma obrotowe wierze. Niemieckie mają ale od RHM chyba o ile dobrze pamiętam.

Amerykańskie czołgi są moim zdaniem pomiędzy rosyjskimi a Niemieckimi, moje zdanie jest takie

Brytyjskie: Naprawde są ładnymi czołgami lecz nie przypadły mi do gusty. o lekkich nic ci nie powiem bo nie widuje ich w grze za często ponieważ ludzie wola innymi grać. Średnie również mi nie przypadły do gusty i przestałem w nie iść po Cromwellu on również mi nie przypadł do gustu, źle mi się nim grało lecz przez wielu uważany za najlepszy średni. Ciężkie również ci nic nie powiem ponieważ nie grałem ani jednym, Mało spotykane w bitwach. TD i tu jest bolączka ponieważ wszystkie niszczyciele z grupy "AT" są wolne , ciężkie , jak ktoś wie gdzie strzelać to niepograsz sobie nim lecz szybko strzelają i potrafia na niskim tierze przytrzymać całą flanke, zdarzało mi się. X ma największy DMG w całej grze lecz działo bardzo nie celne, nie polecam iść w niego ponieważ cała linia to jest czysta męczarnia a X jak dostaniesz to zupełbnie inaczej gra się niż wcześniejszymi i ciężko się przestawić i te wiecznecelowanie. zdecydowanie TD nie na pierwsza ani na 2 linie, wiem o czym mówię ponieważ sam go posiadam i jestem z niego nie zadowolony i żałuję że w niego poszedłem.

Podsumowanie:

Niemieckie bardzo celne, Bardzo twarde, gra mi się nimi naprawde dobrze.

Amerykańskie: dla bardziej doświadczonych graczy którzy wiedzą co to gra na wierzę ponieważ ona jest nie do przebicia, jeden z najlepszych TD w grze (również posiadam)

Rosyjskie: Polecam na początek( grało mi się nimi najlepiej z wszystkich niskich tierów), działa nie są celne lecz rekompensuje wszystko DMG który jest brutalny, są mobilne jak na ciężkie i jak dobrze będziesz grał na wierze i nauczysz się kontować to najlepsze czołgi w grze

Brytyjskie: nie polecam ci ich, są zwolennicy ale jest ich mało. Podczas bitew zobaczysz ile jest tych czołgów i to mówi samo za siebie.

Artylerie:

jest to sprawa indywidualna lecz rozjaśnie ci co nie co. Amerykańska posiada najwiekszy splesch (chyba tak sie pisze) lecz długoładuje osobiście jak gram przecisko niej to wole się nie wychylac, Rosyjska: najbardziej celna arta w grze, splesch tez niczego sobie, duża i powolna, nie uciekniesz nią jak będziesz musiał uciekać. Niemiecka: nie jestem w stanie ci nic o niej powiedzieć poniważ niejest jakaś zbyt upierdliwa podczas bitew, nie miałem styczności z nimi musiał byś poczytać jeszcze o niej. Brytyjska jest chyba najlepszą artą jak sie trafi mapka z miastem ponieważ pociski spadają jak z moździerza i najwiecej zadasz z wszystkich pozostalych altylerii. nie musi stać przy budynku. jakaś góra tez się liczy to najbliżej niego bądź w czołg walniesz a inne nie

Podsumowanie altylerii bylo na poziomie X bo po co sie rozdrabniać. jak bym mógł w czymś jeszcze pomóc topisz śmiało