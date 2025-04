Najlepszy czołg 9 tieru

filip_dyszkiewicz

radził bym ci zrobić t10 albo st-I

st-I ma przejść na 10 tr i nie będziesz musiał robić 10 bo ją dostaniesz , ale swoją drogą is-4 jest też bardzo dobry

jeżeli chcesz zestaw hf to wyberz type 4 heavy z uwagi na działo które często oneshotuje lekko opancerzone pojazdy

jeżeli lubisz nieco szybsze pojazdy wybierz któregoś z radzieckich średniaków

jeżeli lubisz bardzo szybkie pojazdy poczekaj na lajty 10 tr i 9 tr wejdą one już niebawem w aktualizacji 9.18

jeżeli lubisz grać artą to polecam m53/m55 musisz się przemęczyć ze stokowym działem ale później będzie ci to wynagrodzone

jeżeli lubisz td to polecam brytyjską linie do fv215b (183) z uwagi na świetne opancerzenie do tr 9 zarówno z świetnym działem no i na kocu mamy 182 mm działko walące za 1700 :) ale tortoise jest bardzo dobry a zarazem wolny tylko trzeba nauczyć się nim grać :)